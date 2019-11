Clanchef Miri offenbar bei Einreise in die Türkei gestoppt

Anzeige

Istanbul. Die Istanbuler Polizei hat den gerade erst aus Deutschland abgeschobenen Clanchef Ibrahim Miri am Mittwoch bei einem Einreiseversuch in die Türkei gestoppt. Das berichtet der "Spiegel". Der vielfach vorbestrafte 46-jährige Libanese soll demnach Widerstand geleistet und sich geweigert haben, in den Libanon zurückzukehren. Den türkischen Sicherheitskräften soll es erst beim zweiten Versuch gelungen sein, Miri wieder auszufliegen.

Um den Clanchef hatte es in Deutschland zuletzt große Empörung gegeben. Nachdem er nach jahrelanger Duldung im Juli in den Libanon abgeschoben worden war, tauchte er Ende Oktober plötzlich wieder in Bremen auf. Dort stellte er erneut einen Asylantrag, der jedoch abgelehnt wurde. Am vergangenen Wochenende wurde er erneut in den Libanon zurückgebracht.

Miri machte deutschen Behörden schwere Vorwürfe

In einem Videointerview mit dem NDR und der "Süddeutschen Zeitung" hatte Miri den deutschen Behörden gerade erst schwere Vorwürfe gemacht. Der deutsche Staat habe ihn abgeschoben, obwohl im Libanon angeblich Gefahr für sein Leben bestehe. Doch weder das Bamf noch das Bremer Verwaltungsgericht hielten diese Angaben für glaubwürdig. In dem Interview hatte er zudem gesagt, womöglich erneut nach Deutschland zurückkehren zu wollen, sobald er das nötige Geld habe.

Miri wurde zwischen 1989 und 2014 in Deutschland 19-mal rechtskräftig verurteilt und war elfmal in Haft. In seiner Vorstrafenliste stehen unter anderem bandenmäßiger Drogenhandel, Raub, Entführung und Erpressung.

Nach seiner versuchten Einreise in die Türkei ist Miri inzwischen zurück im Libanon. Bereits bei seiner Rückkehr nach Deutschland war er über die Türkei eingereist.

