Clan-Chef Miri sollte Deutschland bald wieder verlassen

Horst Seehofer zeigt gerade, was in der klischeebehafteten Politiksprache „klare Kante“ genannt wird. Der Bundesinnenminister hat angeordnet, die Grenzkontrollen zu verstärken, damit sich ein Fall wie der des Libanesen Ibrahim Miri nicht wiederholt. Schließlich war der im Juli abgeschobene verurteilte Kriminelle erst kürzlich wieder in Bremen aufgetaucht und hatte einen Asylantrag gestellt.

Die Ankündigung von Grenzkontrollen ist kaum mehr als Aktionismus. Denn ein Staat kann seine Grenzen nicht flächendeckend überwachen; gerade Verbrecher mit einschlägigen Netzwerken werden einen Weg finden, sie zu durchdringen. Überdies kommen Fälle dieser Art so oft ohnehin nicht vor. Das ändert freilich nichts daran, dass im nun vorliegenden mit den Mitteln des Rechtsstaates hart durchgegriffen werden muss.

Das Asylrecht verwirkt

Mag sein, dass Miri im Libanon von schiitischen Milizen vom Tode bedroht wird, wie er behauptet. Doch ein Argument ist das nicht. Die Bundesrepublik Deutschland kann beim besten Willen nicht die Konsequenzen von Blutrache-Konflikten tragen. Dies gilt umso mehr, als der Mann, um den es geht, bereits 2014 wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt und später abgeschoben wurde.

Er hat sein Asylrecht moralisch verwirkt und agiert auf Kosten der Vielen, die dieses Recht dringend brauchen. Darin besteht sein zweites moralisches Vergehen.

Horst Seehofer hat nicht nur Grenzkontrollen angekündigt. Er hat auch gesagt, wenn sich der Rechtsstaat im Fall Miri nicht durchsetze, dann verliere die Bevölkerung am Ende das Vertrauen in das gesamte Asylsystem. In diesem Punkt hat der CSU-Politiker bedauerlicherweise Recht. Darum wäre es das Beste, wenn Miri vor Ende seiner Haft am 2. Dezember ein Flugzeug besteigt und dieses Land wieder gen Libanon verlässt.