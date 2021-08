Lindner kritisiert Corona-Beschlüsse: „Nicht gut auf Herbst vorbereitet“

Anzeige

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner hat die Bund-Länder-Beschlüsse zum weiteren Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie kritisiert. „Inzidenz weiter zentraler Bewertungs­maßstab, kein Wort zu Impfboostern, weiter Sonderrechte für die Regierung ohne Parlament, keine echte Strategie für niedrig­schwellige Impf­angebote, dafür Daumen­schrauben für Ungeimpfte. Diese #MPK hat uns nicht gut auf den Herbst vorbereitet“, schrieb er am Dienstagabend auf Twitter.

Ähnlich kritisch äußerte sich Partei­kollege Marco Buschmann: „Nichts zum Impfbooster, keine konkreten Ideen zu einfacheren Impf­angeboten, kein konkretes Indikatoren­modell für die Gefahrenlage bei der #MPK. Was hat die Bundesregierung eigentlich den Sommer über gemacht, um sich auf den Herbst vorzubereiten?“, schrieb der Parlamentarische Geschäfts­führer der FDP-Bundestags­fraktion.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt monierte indes, dass Bund und Länder für eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite plädieren. „Das Grundgesetz setzt Freiheits­einschrän­kungen einen engen Rahmen“, sagte Göring-Eckardt dem Nachrichten­portal T-Online. „Eine unveränderte Feststellung der epidemischen Lage halte ich für falsch. Es braucht für den Herbst eine Regelung, die der neuen Situation und der Zahl Geimpfter Rechnung trägt.“ Es müssten die Voraussetzungen geschaffen werden „für eine rechtssichere befristete Fortführung bestimmter, auf die aktuelle Covid-19-Situation zugeschnittener, nicht überaus eingriffsintensiver Maßnahmen wie Masken, AHA-Regeln und Tests“, forderte Göring-Eckardt.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) forderte Bund und Länder auf, das verpflichtende Testangebot der Arbeitgeber zu beenden. „Der Staat darf die Kosten für Tests nicht einseitig auf die Arbeitgeber abwälzen“, erklärte die BDA am Dienstag nach den Beratungen von Bund und Ländern. Die entsprechende Regelung in der Corona-Arbeits­­schutz­­verordnung müsse daher spätestens mit dem 11. Oktober auslaufen. Von diesem Tag an sollen bisher kostenlose Bürgertests nicht mehr gratis sein.

„Wenn der Staat sich aus der Finanzierung der kostenfreien Corona-Tests zurückzieht, muss auch das verpflichtende Testangebot der Arbeitgeber enden“, so der Arbeitgeberverband. Das Gebot der Stunde für die Menschen und Betriebe in diesem Land heiße Planungssicherheit und Verlässlichkeit. „Der Bundestags­wahlkampf darf nicht auf dem Rücken der Arbeitgeber ausgetragen werden.“

Weil: Niedersachsen beharrt auf neuem Maßstab zur Bewertung der Pandemie

Doch unzufrieden zeigten sich auch Beteiligte. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) etwa beharrt nach den Beratungen darauf, dass künftig neben der Inzidenz weitere Kriterien zur Bewertung der Corona-Pandemie herangezogen werden müssen. In einer Protokoll­erklärung zu dem Beschluss, den die Regierungs­chefs von Bund und Ländern am Dienstag verabschiedeten, heißt es, Niedersachsen halte einen neuen Maßstab zur Einschätzung des Pandemie­geschehens für die Zukunft für geboten. Der Beschluss der Regierungs­chefs von Bund und Ländern sieht dies nicht vor.

Weil sagte nach den Beratungen, er bedauere es sehr, dass es keine gemeinsame Verständigung auf neue Parameter zur Lage­bewertung gebe, die neben der Inzidenz auch den Impf­fortschritt und die Intensiv­betten­belegung stärker berück­sichtigen. Die Diskussion um einen neuen Maßstab sei aber „noch nicht zu Ende“. Mit der Protokoll­erklärung bringe das Bundesland zum Ausdruck, dass es in dieser Frage nicht mit dem Beschluss einverstanden sei. Er gehe davon aus, dass einer neuen niedersächsischen Verordnung, die zwischen dem 23. und dem 25. August veröffentlicht werden soll, ein neuer Maß­stab zugrunde liegen werde. Man prüfe nun verschiedene Modelle und bereite eine Lösung vor. Von Bund und Ländern hätte er sich „insgesamt eine präzisere Vorbereitung in dieser Frage gewünscht“.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kritisierte an der Vereinbarung, dass ab 23. August nur noch Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zugang zu bestimmten Innenräumen haben sollen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 35 übersteigt. Er hätte sich gewünscht, dass dies nicht nur an den Inzidenzwert geknüpft wird, sondern auch an weitere Indikatoren, sagte Günther.

Bei ihrem Corona-Gipfel hatten sich die Regierungschefs von Bund und Ländern auf zahlreiche Beschlüsse zum weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie geeinigt. Sie beschlossen etwa ein Ende der kostenlosen Corona-Tests für alle ab dem 11. Oktober und plädierten für eine Verlängerung der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Neben den Inzidenzen (Infektionen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) wollen Bund und Länder künftig Indikatoren wie die Impfquote und die Zahl schwerer Krankheitsverläufe sowie die Auslastung der Kliniken einbeziehen, wenn sie über weitere Corona-Schutzmaßnahmen entscheiden. Außerdem sollen spätestens ab 23. August nur geimpfte, genesene oder getestete Personen Zutritt zu öffentlichen Innenräumen bekommen.