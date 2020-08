Christian Lindner will Volker Wissing statt Linda Teuteberg als FDP-Generalsekretär

Anzeige

Berlin. FDP-Chef Christian Lindner will Volker Wissing schon auf dem Parteitag im September als Generalsekretär durchsetzen, obwohl die amtierende Generalsekretärin Linda Teuteberg ihren Rücktritt nicht angeboten hat. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Montag am Rande der FDP-Gremiensitzungen weiter erfuhr, sagte Teuteberg daraufhin, sie wolle der Partei eine Hängepartie ersparen. Sie sei allerdings nicht zurückgetreten.

Wissing ist derzeit in einer Ampelkoalition mit SPD und Grünen in Rheinland-Pfalz Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Auch der “Spiegel” berichtet unter Berufung auf Parteikreise über die Ablösung und davon, dass Wissing ihr Nachfolger werden soll. Ebenso berichtet dies die “Bild”-Zeitung.

Linder wollte dem Vernehmen nach dem Bundesvorstand im Anschluss an das Präsidium einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Der FDP-Chef will seine Partei offensichtlich gut ein Jahr vor der Bundestagswahl 2021 neu aufstellen. So soll mit großer Wahrscheinlichkeit der frühere SPD-Politiker Harald Christ, der erst im März zur FDP kam, neuer Schatzmeister werden.

Anfang August hatte Lindner eine klare Aussage zur politischen Zukunft Teutebergs abermals vermieden. “An Personalspekulationen beteilige ich mich nicht”, sagte Lindner damals dem “Spiegel” auf eine Frage nach Spekulationen über eine vorzeitige Ablösung. “Alle Parteien sprechen derzeit über ihre Aufstellung zur Bundestagswahl. So werden auch wir uns in den nächsten Monaten mit unserem politischen Profil und unserem Team beschäftigen.”

Auf die Nachfrage, ob er Teuteberg bis zum regulären Wahlparteitag im Frühjahr 2021 eine Jobgarantie auf dem Posten gebe, sagte der FDP-Vorsitzende Anfang August: “Linda Teuteberg ist ein starker Teil unseres Teams. 2013 hat mir meine Partei zugetraut, ein Team aufzustellen und mit ihm einen Kurs zu definieren, der uns in den Bundestag zurückgebracht hat. Nun geht es um die Frage, ob mir meine Partei die Aufstellung eines Teams zutraut, mit dem wir uns angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise um Regierungsverantwortung bewerben.”

Teuteberg, gebürtige Brandenburgerin, wurde erst im April 2019 mit großer Mehrheit zur Generalsekretärin gewählt. Damals standen mehrere Wahlen in den neuen Bundesländern an. Sie gilt als ausgewiesene Fachfrau, aber als zu zurückhaltend für den Posten der Generalsekretärin einer Partei in der Opposition.