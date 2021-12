Lindner zuversichtlich: Lockdown wie in den Niederlanden kann vermieden werden

Anzeige

FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner will einen harten Lockdown vermeiden. Pauschale Schließungen von Schulen und im Einzelhandel müssten „immer nur Ultima Ratio“ sein, sagte Lindner in Berlin.

Er gehe davon aus, dass es weitere Verschärfungen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen geben werde. Auch bei Clubs seien schärfere Auflagen geboten. Man müsse immer „lageadäquat“ entscheiden. Linder sei aber zuversichtlich, dass mit der konsequenten Anwendung etwa des Maskentragens oder auch der 2G- und 3G-Regeln ein Lockdown wie er derzeit etwa in den Niederlanden bestehe abgewendet werden könne.

Bund und Länder beraten am Dienstag erneut über schärfere Corona-Maßnahmen. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, sind wegen der Omikron-Variante weitere Beschränkungen geplant. „Insbesondere Silvesterfeiern mit einer großen Anzahl von Personen sind in der gegenwärtigen Lage nicht zu verantworten“, heißt es in dem Dokument.