Chinas Botschafter zu Gespräch ins Auswärtige Amt eingeladen

Friedensmissionen: AKK will Menschenrechtstraining für die Truppe

Die Verteidigungsministerin will ein Menschenrechtstraining bei den Ausbildungen für UN-Friedenseinsätze einführen. Sie sieht den UN-Sicherheitsrat in der Verpflichtung, Menschenrechte bei eigenen Einsätzen zu garantieren. Bei einer von Deutschland noch in diesem Jahr organisierten Konferenz soll es auch um den Anteil von Frauen bei Einsätzen gehen.