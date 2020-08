Chinas Außenminister Wang Yi besucht Deutschland - Europareise mit Spannungen

Anzeige

Auf einer Europareise wird Chinas Außenminister Wang Yi auch Deutschland besuchen. Wie das Pekinger Außenministerium am Montag mitteilte, wird der chinesische Chefdiplomat bis nächste Woche Dienstag nach Italien, in die Niederlande, nach Norwegen, Frankreich und Deutschland reisen. Das Verhältnis zwischen China und Europa ist wegen des harten Vorgehens der chinesischen Führung in Hongkong und gegen die Volksgruppe der Uiguren angespannt.

Trotz der Streitigkeiten teilte Außenamtssprecher Zhao Lijian in Peking mit, dass die erste Reise des Außenministers seit Ausbruch der Corona-Pandemie von den betreffenden Ländern “herzlich willkommen” geheißen wird. Sie demonstriere die Bedeutung, die den Beziehungen geschenkt werde. Angesichts der Atemwegserkrankung Covid-19 wollten sich China und Europa gegenseitig unterstützen.



Peking erntet scharfe Kritik

Bei den Gesprächen müssten “auch die unangenehmen Themen auf den Tisch” gebracht werden, forderte Gyde Jensen (FDP), Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte. Die Bundesregierung müsse Präsident Xi Jinping und seinen Ministern deutlich machen, dass jedes Treffen “im Schatten des Völkerrechtsbruchs durch das Sicherheitsgesetz in Hongkong und die Menschenrechtsverletzungen” in Xinjiang stehe. Es dürfe “keinerlei Zugeständnisse der Bundesregierung an die Volksrepublik geben”.

Peking erntet scharfe Kritik für die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Nordwestregion Xinjiang und den Erlass des Staatssicherheitsgesetzes Ende Juni in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Auch war die im September geplante Wahl in Hongkong verschoben worden. Als Grund wurde der erneute Ausbruch des Coronavirus in der asiatischen Metropole genannt. Doch sehen die demokratischen Oppositionsgruppen darin nur einen Vorwand.