Nach Hongkong-Gesetz: Medienhäuser wollen Mitarbeiter verlegen

Chinas Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit bedroht die Pressefreiheit in Hongkong. Einem renommierten Korrespondenten der "New York Times" wurde bereits die Arbeit in der autonomen Region verweigert. Mehrere Redaktionen sollen nun über eine Verlegung ihrer Mitarbeiter nachdenken.