Xi Jinping warnt: Globale Konfrontation könnte „katastrophale Folgen“ haben

Anzeige

Anzeige

Davos. Bei der digitalen Konferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einer globalen Konfrontation gewarnt. Diese könnte „katastrophale Folgen“ haben, zitiert ihn die Nachrichtenagentur AFP.

Die Jahreskonferenz des WEF in Davos, die traditionell Mitte Januar stattfindet, war wegen der Corona-Lage verschoben worden. Stattdessen hatte die Stiftung angekündigt, Führungskräfte digital zusammenbringen. Wie das WEF mitteilte, geht es um weltweite Herausforderungen wie den Klimaschutz.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Als weitere Redner stehen am Montag unter anderem UN-Generalsekretär António Guterres und der indische Premierminister Narendra Modi auf dem Programm. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Mittwoch an dem virtuellen Davos-Dialog des Weltwirtschaftsforums teilnehmen.