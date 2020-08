China wirft USA "schwere Provokation" vor: Aufklärungsflugzeug soll in Verbotszone eingedrungen sein

Anzeige

Peking. China hat gegen das Eindringen eines amerikanischen Aufklärungsflugzeuges in eine Flugverbotszone für Schießübungen der chinesischen Streitkräfte protestiert. Das U2-Flugzeug der USA habe die regulären Manöver "schwer gestört", beklagte am Mittwoch ein Außenamtssprecher in Peking. "Dies ist eine schwere Provokation."

Der Flug in großer Höhe habe gegen den Verhaltenscode zwischen den USA und China sowie gegen internationale Praxis verstoßen. "Es kann leicht zu Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen - und sogar Unfälle zu Lande oder zur See auslösen", sagte der Sprecher. Die USA sollten sofort "solche provokativen Aktionen stoppen".

Der Zwischenfall ereignete sich demnach im nördlichen Kommandobereich der chinesischen Volksbefreiungsarmee, der an Russland, Nordkorea und die Mongolei grenzt.