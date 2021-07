Wie Chinas Kommunistische Partei ihren 100. Geburtstag feiert − und dabei droht

Anzeige

Peking. Als die Kampfhubschrauber am Horizont auftauchen, kommt erstmals Stimmung unter den 70.000 Zuschauern am Tiananmen-Platz auf. Ihre Köpfe drehen sich euphorisch nach oben, wo die Helikopter im Formationsflug eine riesige „100“ in den Pekinger Himmel malen. Am Boden wird die Choreografie mit wehenden Flaggen goutiert: ein rotes Fahnenmeer mit goldenem Hammer und Sichel.

Wenn die Kommunistische Partei Chinas zum Geburtstag lädt, dann zieht die Staatsmacht alle Register: Militärkapellen, Chorgesänge und eine spektakuläre Flugshow. Wie um den symbolischen Sieg gegenüber der Pandemie zu deklarieren, wird das Publikum auf den Rängen dazu aufgefordert, ihre Gesichtsmasken abzunehmen.

Xi Jinping betritt schließlich den südlichen Schutzwall der Verbotenen Stadt, direkt über dem ikonischen Bildnis Mao Zedongs. In seiner Inszenierung erinnert Xi längst selbst an den omnipräsenten Landesvater. Statt dunklem Anzug zur roten Krawatte, wie es die letzten Jahrzehnte üblich war, trägt der 68-Jährige einen grauen Mao-Anzug.

Und genau wie Mao Zedong wählt Chinas amtierender Staatschef auch als Leitthema seiner Rede den Opfermythos: „Die Ära, in der die chinesische Nation abgeschlachtet und drangsaliert wurde, ist für immer vorbei“. Wer dies wage, dem würde „an der Großen Mauer aus Stahl, geschmiedet von 1,4 Milliarden Chinesen, der Kopf blutig geschlagen“.

An jener Stelle bekommt XI Jinping den ausgelassensten Applaus in einer ansonsten monotonen, ja streckenweise langweiligen Rede. Doch inhaltlich hatte es der nationalistische Vortrag in sich: Neben der offensichtlichen Drohung an die USA waren die schärfsten Töne an Taiwan gerichtet – jenen Inselstaat, den China als „abtrünnige Provinz“ betrachtet.

„Die Klärung der Taiwan-Frage und die komplette Wiedervereinigung mit dem Mutterland sind die unumstößlichen historischen Aufgaben der Partei und das gemeinsame Ziel aller Chinesen“, sagte Xi Jinping. Man müsse nun zusammen daraufhin arbeiten, „jegliche Bestrebungen zur Unabhängigkeit Taiwans zu zerschlagen“.

Neu ist eine solche Botschaft nicht. In den letzten Jahren hat sich bereits deutlich abgezeichnet, dass die chinesische Staatsführung ihre alte diplomatische Maxime der Zurückhaltung durch einen überselbstbewussten Patriotismus ausgetauscht hat. Chinas Nation wird zu alter Stärke zurückgeführt, und vom Ausland will man sich nicht länger belehren lassen.

Doch wer die Feierlichkeiten am Tiananmen-Platz begleitet, der kann die Paranoia und Verunsicherung regelrecht spüren, die die Partei hundert Jahre nach ihrer Gründung aus allen Poren auszusenden scheint.

Die Feiervorbereitungen in Peking erinnern an ein Land im Ausnahmezustand: In der Innenstadt sind bereits am Vorabend des Jubiläums sämtliche Restaurants wegen „Brandgefahr“ geschlossen, einige Hotspotlokale lassen nur heimlich bei gedimmtem Licht die Gäste hinein. Auch Taxifahrern wird seit Tagen an den Toren der Stadt der Zugang verwehrt.

Lieferdienste haben ebenfalls Verzögerungen angekündigt. Und wer mit dem Zug aus der Provinz in die Hauptstadt einreisen will, muss neben den ohnehin massiven Sicherheitschecks und Face-Scans nochmals zusätzliche Kontrollpunkte passieren. Innerhalb der Stadt sind an sämtlichen Kreuzungen und Fußgängerüberführungen entweder Polizisten oder Nachbarschaftskomitees platziert, um nach dem Rechten zu sehen.

Wer als Journalist an den Feierlichkeiten vom Tiananmen-Platz teilnehmen wollte, musste zunächst einen kafkaesken Spießroutenlauf absolvieren: Zwei negative Virustests, Impfnachweis eines chinesischen Vakzins und 24-stündige Hotelquarantäne – all das in einer Stadt, in der offiziell seit über einem Dreivierteljahr keine lokalen Infektionen mehr registriert wurden.

Die meisten europäischen Botschaften haben auf eine Teilnahme verzichtet – nicht zuletzt, weil ihnen nur zwei Stunden Zeit gelassen wurde, um eine Zusage zu geben. „Wir sehen gar nicht ein, warum wir immer sofort springen müssen“, sagt ein Botschaftsmitarbeiter aus der EU.

Die, die dennoch „gesprungen“ sind, schlagen sich die Quarantänezeit im „Great Wall Hotel“ tot, ein altehrwürdiges Gasthaus mit Blick auf das Diplomatenviertel. Es ist auch eine der wenigen Gebäude der Stadt, deren Fernseher noch ausländische Sender empfangen können. An diesem Abend zeigt das singapurische „Channel News Asia“ eine Dokumentation zur hundertjährigen Parteigeschichte.

Doch wann immer kritische Themen angeschnitten werden, etwa von der Pekinger Demokratiebewegung 1989 bis hin zur durch Mao ausgelösten Hungersnöte, ziehen die Zensoren der Stecker. Das Fernsehbild wird durch ein Regenbogenfarbiges Testbild ausgetauscht: „Kein Signal“. Die Partei fürchtet nichts so sehr wie einen kritischen Blick auf die eigene Geschichte.