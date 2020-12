China: Trump-Regierung gräbt Biden „Grube“ für künftige Beziehungen

Anzeige

Peking. Wer andern eine Grube gräbt: China hat der Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump vorgeworfen, die künftigen Beziehungen zu untergraben. „Indem sie unerbittlich die Grundlinie der chinesisch-amerikanischen Beziehungen bezüglich Chinas Kerninteressen in Zweifel ziehen, graben antichinesische Politiker nicht nur eine Grube für die Beziehung der nächsten (US-)Regierung mit China, sondern fassen auch ihren eigenen politischen Vorteile ins Auge“, schrieb die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag in einem Leitartikel.

Darin wurden von Washington erlassene Visumbeschränkungen für 92 Millionen Mitglieder der Kommunistischen Partei Chinas und ihre Familien als weiteres Beispiel für „finstere Absichten extremer antichinesischer Kräfte in Washington“ gewertet, „die chinesisch-amerikanischen Beziehungen zu ihrem eigenen politischen Vorteil zu kidnappen“.

Pompeo rüffelt amerikanische Universitäten

US-Außenminister Mike Pompeo hat in letzter Zeit nahezu täglich China wegen seiner Politik gegenüber Taiwan, Tibet, Hongkong, der uigurischen Bevölkerung in Xinjiang und den Territorialansprüchen im Südchinesischen Meer scharf kritisiert.

Am Mittwoch warf Pompeo amerikanischen Universitäten vor, sie hätten chinesischem Druck nachgegeben, Kritik an der Kommunistischen Partei zu dämpfen oder gleich ganz zu verbieten. Das vergifte „die Quelle unserer höheren Bildung“.

Xinhua hielt in dem Leitartikel offenbar mit Blick auf den Amtsantritt des gewählten US-Präsidenten Joe Biden die Tür zu einem besseren Verhältnis offen: China und die Vereinigten Staaten sollten im gegenseitigen Respekt ihre Beziehungen pflegen. „Beide müssen sich darauf konzentrieren, ihre Differenzen zu bewältigen, mit der Top-Priorität eines reibungslosen Übergangs zu stärkeren chinesisch-amerikanischen Beziehungen.“

China erlässt Sanktionen gegen US-Diplomaten und Kongressabgeordnete

Derweil hat China den USA die visafreie Einreise ihrer Diplomaten in Hongkong und Macao gestrichen. Auch werden nicht näher beschriebene Sanktionen gegen amerikanische Regierungsbeamte, Kongressabgeordnete, Vertreter von regierungsunabhängigen Organisationen und ihre direkten Familienmitglieder verhängt, die sich aus Sicht der chinesischen Regierung „schlecht“ gegenüber Hongkong verhalten, wie die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, am Donnerstag vor der Presse in Peking berichtete.

Das Vorgehen ist eine Reaktion auf Strafmaßnahmen der USA gegen 14 Vizevorsitzende des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses, der Ende Juni das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong erlassen hatte. Es richtet sich gegen Aktivitäten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion, die Peking als subversiv, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht.

Das Gesetz ist der bisher weitestgehende Eingriff in die Autonomie der früheren britischen Kronkolonie und gibt Chinas Staatssicherheit weitreichende Vollmachten in dem eigenständigen Territorium. Aus Sicht der Kritiker ist es das Ende des Grundsatzes „ein Land, zwei Systeme“, nach dem Hongkong seit der Rückgabe 1997 an China autonom mit weitreichenden Freiheitsrechten für seine sieben Millionen Einwohner regiert wurde.

Die Außenamtssprecherin sprach von „wechselseitigen“ Sanktionen.