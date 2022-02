Skifahren in Xinjiang? Für viele Chinesen kein Problem

Anzeige

Peking. Der 54-jährige Huang Kezhong ist sichtlich stolz. Sein ganzes Leben lang hat sich der Chinese dem Wintersport verschrieben, unter anderem als Jurymitglied für Skisprung-Wettbewerbe. Vor fünf Jahren Jahren schließlich ließ er sich mit seiner Familie in Xinjiang nieder, um dort das „Koktokay International Ski Resort“ aufzubauen.

27 Pisten und fünf Gondellifte stehen mittlerweile in dem Hochgebirge, das nicht weit von der mongolischen Grenze entfernt ist. „Man könnte denken, dass ich angebe, aber ich glaube tatsächlich, dass das Skiressort hier in Koktokay das beste in China ist, wenn nicht gar in ganz Asien“, sagt Huang Kezhong in einem kürzlich ausgestrahlten Beitrag des Staatsfernsehens.

Und in der Tat bietet Xinjiang, die auf dem Papier autonome Region der Uiguren, klimatisch hervorragende Voraussetzungen für Wintersport: Im Gegensatz zu den Bergen im Pekinger Umland gibt es hier genügend Naturschnee und auch die Temperaturen sind deutlich moderater. Dementsprechend logisch erscheint es, dass die Regierung die Gegend im Nordwesten des Landes als Ski-Paradies vermarktet.

Über 70 Ressorts soll es hier bereits geben. Sie alle hoffen auf den Boom, den Staatschef Xi Jinping versprochen hat: Rund 300 Millionen Chinesen sollen zu Wintersport-Fans gemacht werden, in drei Jahren möchte man der weltweit größte Markt für die Branche sein.

Menschenrechtsverbrechen gegen Uiguren

Doch für internationale Experten stellen die Marketing-Bemühungen in Xinjiang vor allem einen zynischen Versuch da, die Region von den drastischen Menschenrechtsverbrechen „weißzuwaschen“. Denn in Xinjiang haben die Sicherheitsbehörden in den letzten acht Jahren sukzessive einen offenen Polizeistaat aufgebaut, der sich gegen die dort beheimateten Uiguren richtet – einem Turkvolk mit vorrangig muslimischem Glauben.

Seit der Jahrtausendwende gibt es unter einigen von ihnen separatistische Radikalisierungsbewegungen. Die Kommunistischen Partei hat unter Führung von Staatschef Xi Jinping mit dem sprichwörtlichen Vorschlaghammer reagiert: Laut Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen sind hunderttausende, möglicherweise über eine Millionen Uiguren in politische Umerziehungslager gesteckt worden, wo den Insassen laut Zeugenberichten körperliche Folter und ideologische Gehirnwäsche droht.

Wie aus geleakten Dokumenten hervorgeht, reichen dabei bereits harmlose „Vergehen“, um in die Lager gesteckt zu werden – etwa Anrufe aus dem Ausland oder dem Besitz eines Korans. Zuletzt haben immer mehr Regierung das Vorgehen gegen die Uiguren als „kulturellen Genozid“ bezeichnet.

Auch im Gebirge Altay, wo sich das eingangs erwähnte „Koktokay International Ski Resort“ befindet, gibt es laut Recherchen der australischen Denkfabrik „ASPI“ mindestens ein Dutzend solcher Straflager. Diese sind durch gewöhnliche Satellitenbilder sehr gut dokumentiert. Im chinesischen Diskurs hingegen handelt es sich dabei jedoch nur um „Erfindungen westlicher Medien“. Die Gefängnisse werden als „Ausbildungszentren“ zur Deradikalisierung verharmlost.

Regierung versucht harmonisches Bild abzugeben

Im Zuge der Olympischen Winterspiele in Peking versucht die Regierung nun weiter von den horrenden Menschenrechtsverbrechen in der Provinz abzulenken. Während der Fackelzeremonie trug unter anderem eine uigurische Langläuferin die Olympische Flamme, ihr sinisierter Name lautet Dinigeer Yilamujiang.

Die Wahl der sportlich durchschnittlichen Athletin, die entgegen der Konventionen für Interviews während der Winterspiele nicht zur Verfügung stand, wird von vielen Aktivistengruppen als Machtdemonstration gedeutet. Die Botschaft dahinter lautet: Chinas 56 Ethnien leben gemeinsam in glücklicher Harmonie, auch die Uiguren prosperieren unter der Führung der Kommunistischen Partei.

In dieselbe Kerbe schlägt nun auch die Marketing-Kampagne von Xinjiang als Wintersport-Paradies. Die staatlich kontrollierten Medien haben zuletzt gar behauptet, dass die Region der wahre Geburtsort fürs Skifahren sei. Forscher hätten im Gebirge Altay Höhlenzeichnungen gefunden, die belegen, dass auf dem heutzutage chinesischen Staatsgebiet die Leute schon vor 10.000 Jahren auf zwei Brettern durch den Schnee gedüst sind. Wissenschaftlich sind solche Aussagen keineswegs haltbar. Doch ideologisch passen sie ins geschönte Bild, das die KP von ihrer „Unruhe-Provinz“ vermitteln will.