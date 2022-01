Wegen positiver Corona-Tests: China zwingt US-Airlines zu Flugabsagen

Anzeige

China hat nach positiven Covid-19-Tests von Passagieren US-Fluggesellschaften zu Flugabsagen gezwungen. Wie aus amerikanischen Luftverkehrkreisen verlautete, erging die Weisung, nachdem Ende Dezember bei einigen Flugreisenden bei der Ankunft in China eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden sei.

American Airlines teilte am Dienstag mit, sechs ihrer Flüge von Dallas-Fort Worth nach Shanghai Ende Januar und Anfang Februar seien gestrichen worden. United Airlines sagte, sie sei gezwungen worden, sechs Flüge von San Francisco nach Shanghai später in diesem Monat abzusagen. Delta Airlines sagte vergangene Woche einen Flug nach Shanghai ab und einen am kommenden Freitag.

US-Fluggesellschaften suchen Gespräch

Der Industrieverband Airlines of America teilte mit, er sei in Gesprächen mit amerikanischen und chinesischen Behörden, um Wege zu finden, die Auswirkungen der strikten Anti-Corona-Maßnahmen Chinas auf Reisende zu minimieren. Die US-Regierung äußerte sich zunächst nicht dazu.

China macht Fluggesellschaften gerade im Hinblick auf die Anfang Februar beginnenden Olympischen Winterspiele Auflagen, um Coronavirus-Infektionen zu vermeiden. Ankommende Passagierflugzeuge dürfen nur zu 75 Prozent besetzt sein und alle Passagiere müssen vor dem Start und bei Ankunft getestet werden.