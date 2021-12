Chinesische 13-Millionen-Metropole Xi‘an geht in den Corona-Lockdown – wegen 52 Neuinfektionen

Anzeige

Anzeige

Peking. China hat am Mittwoch einen Lockdown in der zentralchinesischen Stadt Xi‘an angeordnet. Bis zu 13 Millionen Menschen waren in Wohnvierteln und an Arbeitsplätzen betroffen, nachdem die Zahl der Coronavirus-Fälle in der Metropole angestiegen war.

Staatliche Medien berichteten, dass Vertreter der Stadt alle Einwohner aufforderten, zu Hause zu bleiben und nur in dringenden Fällen vor die Tür zu gehen. Der Verkehr in die Stadt und aus der Stadt wurde eingeschränkt. Am Mittwoch wurden 52 neue, lokal übertragene Fälle des Coronavirus binnen 24 Stunden in Xi‘An gemeldet.

Der Lockdown sollte um Mitternacht in Kraft treten und für unbestimmte Zeit gelten. Eine Person pro Haushalt dürfe alle zwei Tage das Haus verlassen, um Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen, hieß es in der Anordnung.

China verfolgt eine strikte Pandemie-Politik und versucht, die Zahl der Übertragungen auf Null zu drücken. Dies hat häufige Lockdowns, eine allgemeine Maskenpflicht und Massentests zur Folge. Die Maßnahmen wurden in den vergangenen Tagen vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking am 4. Februar noch einmal verschärft.

Anzeige

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Die Beschränkungen in Xi'an gehören zu den härtesten, seit China im Jahr 2020 eine strenge Abriegelung von mehr als elf Millionen Menschen in und um die Stadt Wuhan verhängte, nachdem dort Ende 2019 erstmals das Coronavirus nachgewiesen worden war.