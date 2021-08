China bestraft Funktionäre wegen Fehlern im Pandemie-Management

Anzeige

Anzeige

Peking. Mehr als 30 Funktionäre in China sind für mutmaßliche Versäumnisse im Umgang mit einem aktuellen Corona-Ausbruch gefeuert oder anderweitig bestraft worden.

Entlassen wurden unter anderem ein Vize-Bürgermeister, Leiter von Stadtbezirken und Gesundheitsgremien sowie Personal im Krankenhaus- und Flughafenmanagement und in der Tourismusbranche. Die nationale Gesundheitskommission meldete am Montag 95 neue Corona-Fälle nach lokalen Übertragungen binnen 24 Stunden.

Der Ausbruch nahm nach Behördenangaben am Airport im ostchinesischen Nanjing seinen Anfang. Die besonders ansteckende Delta-Variante des Virus breitete sich unter Airport-Angestellten aus und wurde nun schon in der Provinz Hainan im Süden Chinas und in der an Russland grenzenden Inneren Mongolei nachgewiesen.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

In der Folge verhängte die Regierung etliche Reisebeschränkungen und Lockdowns, die Stadt Zhangjiajie mit rund 1,5 Millionen Einwohnern wurde komplett abgeriegelt.