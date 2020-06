China: Angela Merkel spricht mit Li Keqiang über Wirtschafts-Restart

Keine Beschränkungen mehr: Erntehelfer können ungehindert einreisen

Zu Beginn der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine Sonderregelung getroffen, damit bis zu 80.000 Saisonarbeitskräfte per Flugzeug nach Deutschland kommen können. Diese Lösung endet am kommenden Montag - und es steht schon fest, wie es weitergeht. Vom 16. Juni an dürfen Erntehelfer aus EU-Ländern auch auf dem Landweg und ohne die bisherigen Beschränkungen wieder einreisen.