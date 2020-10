Chile: Wohl klare Mehrheit für neue Verfassung

Anzeige

Santiago. Bei der Abstimmung in Chile über eine Neufassung der aus der Militärdiktatur stammenden Verfassung deutet sich eine große Mehrheit dafür an. Die Auszählung der ersten 4,4 Millionen Stimmen ergebe beinahe 78 Prozent Ja- und etwa 21 Prozent Nein-Stimmen, teilte die zuständige Wahlbehörde am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Etwa 15 Millionen Chilenen konnten über die neue Verfassung abstimmen.

Jüngste Umfragen hatten eine breite Unterstützung für eine neue Verfassung nahegelegt. „Ich glaube, die riesige Mehrheit der Chilenen will einen Wandel und unsere Verfassung ändern“, sagte der rechtskonservative Präsident Sebastián Piñera. Er gehe davon aus, dass die Mehrheit dafür stimme, sagte er nach der Stimmabgabe.

Referendum folgt auf Massenproteste

Das Referendum ist Folge von Massendemonstrationen gegen soziale Ungleichheit vor einem Jahr. Ungleichheiten bei Renten, Bildung und im Gesundheitssystem wurden auch der 1980 während der Herrschaft von Militärdiktator Augusto Pinochet in Kraft gesetzten Verfassung angekreidet. Damals, 1980, stimmten offiziellen Angaben zufolge 66 Prozent dafür. Historiker weisen daraufhin, dass damals viele von dem Regime dazu unter Druck gesetzt worden seien, das politische Gegner verhaftete, folterte und zu Tausenden tötete.

Die Verfassung wurde auch nach dem Ende der Militärdiktatur 1990 beibehalten. Ihre marktwirtschaftlichen Grundsätze ließen Chile zu einem der am meisten entwickelten südamerikanischen Nationen werden, jedoch profitierte nur eine Minderheit davon. Wer auf magere sozialstaatliche Leistungen angewiesen ist, rutscht leicht unter das Existenzminimum: Staatliche Renten für die Ärmsten entsprechen umgerechnet knapp 170 Euro - das ist die Hälfte des Mindestlohns.

Sollte eine Mehrheit eine neue Verfassung befürworten, wird eine Verfassungsgebende Versammlung ein neues Grundgesetz ausarbeiten. Darüber soll dann Mitte 2022 in einem weiteren Referendum entschieden werden.