Chef des Welternährungsprogramms warnt: 45 Millionen Menschen akut von Hunger bedroht

Tausende von verzweifelten Familien sind vor einer schweren Dürre in weiten Teilen Somalias geflohen und suchen in Lagern für Vertriebene außerhalb der Hauptstadt nach Nahrung und Wasser. Rund 13 Millionen Menschen am Horn von Afrika droht eine Hungersnot, teilte das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) mit. © Quelle: Farah Abdi Warsameh/AP/dpa