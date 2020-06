Chef der Jungen Union Kuban: SPD muss ihre Grundrenten-Zusagen erfüllen

JU-Chef Kuban an Merz: “Politik ist keine One-Man-Show”

Der Vorsitzende der Jungen Union will, dass Friedrich Merz auch dann an der Parteispitze mitarbeitet, wenn er nicht CDU-Chef wird. Tilman Kuban warnt vor einer Überbewertung seines Anteils am Scheitern Kramp-Karrenbauers. Der Niedersachse schließt im RND-Interview außerdem nicht aus, dass jemand anderes als die bisherigen Kandidaten die CDU in die nächste Wahl führt.