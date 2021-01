Chaos am US-Kapitol - die ersten Reaktionen

Anzeige

Washington. Nach dem Hunderte Unterstützer des US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol in Washington angegriffen haben, reagieren die ersten Politiker auf die Geschehnisse. US-Vizepräsident Mike Pence hat die turbulenten Ereignisse verurteilt. „Friedlicher Protest ist das Recht jedes Amerikaners, aber dieser Angriff auf unser Kapitol wird nicht toleriert werden und jene, die daran beteiligt sind, werden mit der ganzen Härte des Gesetzes zur Verantwortung gezogen“, twitterte Pence am Mittwoch.

Auch Außenminister Heiko Maas (SPD) hat bereits reagiert. Auf Twitter schrieb Maas schrieb am Mittwochabend: „Trump und seine Unterstützer sollten endlich die Entscheidung der amerikanischen Wähler*Innen akzeptieren und aufhören, die Demokratie mit Füßen zu treten.“

Die Feinde der Demokratie würden sich über die „unfassbaren Bilder“ aus Washington freuen. Aus aufrührerischen Worten würden gewaltsame Taten - auf den Stufen des Reichstages, und nun im Capitol. „Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen.“

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) twitterte: „Die Demokratie ist stärker! Und wichtiger als jeder einzelne, auch wenn er Präsident ist!“

„Schändliche Szenen im US-Kongress“, schreibt der britische Premierminister Boris Johnson auf Twitter. Er betont, dass die USA für Demokratie auf der ganzen Welt stehen. Umso wichtiger sei jetzt ein geordneter Machtwechsel.

Deutsche Politiker kritisieren Geschehnisse scharf

Zahlreiche weitere deutsche Politiker haben sich ebenfalls zu den Szenen in den USA geäußert. Dazu zählt auch die EU-Abgeordnete Katharina Barley. „Das passiert, wenn Antidemokraten von denen ermutigt werden, die es besser wissen, aber politischen Nutzen in einer Eskalation sehen“, schreibt sie auf Twitter. Sie fordert außerdem Demokraten dazu auf sich immer wieder gegen Verschwörungen und Lügen zu wehren.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zeigt sich fassungslos. „Ich hoffe, alle US-KollegInnen, ihre MitarbeiterInnen und die ganzen Sicherheitskräfte überstehen das unbeschadett“, schreibt er auf der Kurznachrichtenplattform. Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, kritisiert das Vorgehen ebenfalls scharf: „Das passiert wenn Rechtspopulisten & Rechtsextremisten an die Macht kommen.“Der Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz twitter zudem: „Es ist ein Putschversuch“

Bei den Geschehnissen rund um das US-Kapitol in Washington waren Demonstranten in die Senatskammer des Parlamentsgebäudes eingedrungen. US-Präsident Donald Trump hatte in einer Rede über angeblichen Betrug bei der US-Präsidentenwahl seine Anhänger dazu aufgerufen, zum Kapitol zu ziehen, das den Senat und das Abgeordnetenhaus beherbergt.

Im Sommer hatten Gegner der staatlichen Corona-Politik die Treppe des Reichstags in Berlin besetzt, dies hatte breite Empörung ausgelöst.