Cem Özdemir: “Halte bitte die Fresse” - Grünen-Politiker weist Wutbürger zurecht

Anzeige

Anzeige

Stuttgart. Cem Özdemir beweist Schlagfertigkeit. Während eines Fernsehinterviews zu den Krawallen von Stuttgart drängte sich ein Störer ins Bild und behauptete, Deutschland sei eine “Polizeidiktatur”. Der Grünen-Politiker sagte dem Mann, er solle “bitte die Fresse” halten. Auf Twitter entschuldigte er sich später für seine Wortwahl.

“Die Information, die wir haben, dass es keinen politischen Hintergrund hat, ist erst mal kein Anlass zu Entwarnung, im Gegenteil. Das macht es eher schwieriger, denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt”, sagte Cem Özdemir dem Fernsehsender Welt am Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt. In diesem Augenblick drängte sich jedoch ein Mann ins Bild und erklärte: “Die Polizeidiktatur ist schuld!”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Hinterher entschuldigte sich Özdemir

Der Stuttgarter Bundestagsabgeordnete wollte sich jedoch offenkundig nicht einfach so unterbrechen lassen und entgegnete dem Störer: “Halte bitte die Fresse, danke, ich rede gerade.” Und: “Ich rede gerade. Wir sind hier in Deutschland, bitte Maul halten.” Im sozialen Netzwerk Twitter feierten einige Nutzer die Schlagfertigkeit des Grünen-Politikers. Der entschuldigte sich am Montagvormittag jedoch:

Anzeige

Immerhin habe er bitte gesagt, schrieb Özdemir. “Fresse” hätte ihm jedoch nicht herausrutschen dürfen.

Anzeige

In der Nacht zum Sonntag hatten laut Polizeiangaben mehrere hundert Menschen in Stuttgart randaliert, Polizeiautos beworfen und Läden geplündert. Mehr als ein Dutzend Polizisten wurden verletzt und 20 Menschen vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war den Angaben zufolge eine Polizeikontrolle anlässlich eines Drogendelikts, bei dem sich viele Feiernde gegen die Beamten solidarisiert hatten.