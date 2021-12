Fahrrad statt Limousine: Özdemir radelt zur Ministerernennung an Dienstwagen vorbei

Anzeige

Es könnte das Bild des Tages werden: Neu-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat auch am Tag seiner Vereidigung wieder die Dienstlimousine stehen lassen und ist stattdessen mit dem Fahrrad ins Berliner Regierungsviertel gekommen. Auch zwischen dem Schloss Bellevue, wo er von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Ernennungsurkunde bekam, und dem Bundestag pendelte Özdemir auf seinem E-Bike mit Helm auf dem Kopf. Während die gepanzerten, schwarzen Wagen seiner Kolleginnen und Kollegen an Özdemir vorbeifuhren, schlängelte der sich am Korso vorbei. Und seine Ernennungsurkunde? Die klemmt auf dem Gepäckträger.

Bei Twitter löst Özdemirs Radtour Be­geis­te­rungs­stür­me aus: „Sehr sympathisch!“ liest man dort oder „das nenne ich Konsequenz“.

Bei anderen hat er schon Bonuspunkte gesammelt:

Und selbst eine Wortschöpfung ergibt sich schon aus der umweltfreundlichen Aktion des Land­wirt­schafts­mi­nis­ters. Ob die sich wohl durchsetzt?

Das sind die neuen Bundesministerinnen und -minister

In der neuen Regierung stellt die SPD neben Bundeskanzler Olaf Scholz sieben Ministerinnen und Minister: Wolfgang Schmidt (Kanzleramtschef), Karl Lauterbach (Gesundheit), Hubertus Heil (Arbeit und Soziales), Nancy Faeser (Innen), Christine Lambrecht (Verteidigung), Klara Geywitz (Bau) und Svenja Schulze (Entwicklung).

Für die Grünen sind im Kabinett: Annalena Baerbock (Außen), Robert Habeck (Wirtschaft und Klimaschutz), Anne Spiegel (Familie), Steffi Lemke (Umwelt) und Cem Özdemir (Agrar). Habeck ist auch Vizekanzler.

Die Kabinettsmitglieder der FDP sind: Christian Lindner (Finanzen), Volker Wissing (Verkehr), Marco Buschmann (Justiz) und Bettina Stark-Watzinger (Bildung).