CDU-Wirtschaftsflügel pocht bei Grundrente auf Bedürftigkeitsprüfung

Berlin. Kurz vor der möglicherweise entscheidenden Koalitionsrunde zur Grundrente pocht der CDU-Wirtschaftsflügel auf eine Bedürftigkeitsprüfung. Der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann, warnte davor, dass ein sich abzeichnender Kompromiss neue Bürokratie schaffe und Jahre bis zur Umsetzung dauern könne.

Unions-Fraktionsvize Linnemann sagte der Deutschen Presse-Agentur dpa: "Wir sollten die Einschätzung der Experten aus der Rentenversicherung ernst nehmen. Der sich abzeichnende Kompromiss ist gerade nicht administrierbar." Weder gebe es einen voll-automatischen Datenaustausch zwischen Finanzämtern und Rentenversicherung, noch könne die Rentenversicherung selbst prüfen. "Dafür bräuchte sie tausende neue Stellen. Das dauert Jahre. Die Lösung, die im Koalitionsvertrag steht, wäre hingegen sofort umsetzbar."

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kam am Sonntagvormittag mit den Partei- und Fraktionsspitzen von CDU und CSU zu Beratungen vor der Sitzung zusammen. Gegen 9 Uhr kamen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und der CSU-Vorsitzende Markus Söder ins Kanzleramt in Berlin. An den Beratungen nahmen auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teil. Gegen 10 Uhr sollten die SPD-Vertreter dazukommen.

„Die Hubertus-Heil-Konfettikanone, mit der er einfach Geld verteilen will, wird nicht abgefeuert.“ Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef

Dobrindt griff vor der Verhandlungsrunde erneut Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) an. „Die Hubertus-Heil-Konfettikanone, mit der er einfach Geld verteilen will, wird nicht abgefeuert“, sagte er der „Bild am Sonntag“. Für eine praktikable Bedürftigkeitsprüfung habe die Union der SPD einen Vorschlag gemacht, der gerecht und zielgenau sei. „Ich hoffe, dass bei der SPD Vernunft vor Sturheit steht.“

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hatte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt, eine Einkommensprüfung im Sinne eines Freibetrages könnte "in Sachen Zielgenauigkeit" ein guter Kompromiss sein.

Laut Koalitionsvertrag sollen Menschen, die lange gearbeitet haben, einen Zuschlag erhalten, so dass ihre Rente zehn Prozent über der Grundsicherung liegt. Im Koalitionsvertrag steht aber auch, dass vorher überprüft werden soll, ob die Betroffenen bedürftig sind.

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hatte in einem Positionspapier darauf verwiesen, dass es bislang kein elektronisches Datenaustauschverfahren zwischen den Finanzämtern und den Rentenversicherungsträgern gebe. Nicht von ungefähr rechne die Rentenversicherung mit rund 5000 erforderlichen zusätzlichen Stellen, die für eine mögliche Einkommensanrechnung bei der Grundrente erforderlich wären.

RND/dpa