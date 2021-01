Laschet, Merz und Röttgen: Kämpfen mit Bewerbungsreden ins Nichts

Anzeige

Berlin. Die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz werden getestet. Erst einmal auf Covid-19. Ohne negativen Corona-Schnelltest gelangen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Außenexperte Norbert Röttgen am Freitagabend nicht zu ihrem Termin ins Konrad-Adenauer-Haus. Die Ergebnisse sind aber positiv im Sinne ihrer Gesundheit, wenig später sitzen sie an einem Tisch und stellen sich den von Delegierten eingereichten Fragen.

Es ist der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt vor dem historischen Bundesparteitag am 15. und 16. Januar. Historisch, weil es noch nie einen komplett digitalen Parteitag gab, auf dem ein neuer Vorsitzender gewählt wurde – und anschließend noch per Briefwahl bestätigt werden musste. Die Pandemie macht einen Präsenzparteitag mit 1001 Delegierten unmöglich.

Das von der CDU moderierte Format ist eine Herausforderung. Die Konkurrenten müssen ihre Positionen in aller Kürze darstellen, am besten mit festem Blick in die Kamera. Immerhin eine kleine Übung für den großen Auftritt am 16. Januar. Denn bei ihren Bewerbungsreden werden sie auch allein sein. Keine Delegierten im Saal, kein Gradmesser für die Stimmung da draußen. Kämpfen um die Macht mit einer Rede ins Nichts, außer in eine Kamera.

Klimaschutz als erstes großes Thema

Die von tiefer Abneigung geprägte Beziehung zwischen den Duz-Parteifreunden Laschet und Röttgen zeigt sich gleich in den ersten Minuten. Laschet widerspricht Röttgen in der Frage, ob der Datenschutz zugunsten der Corona-Warn-App gelockert werden sollte. Röttgen warnt davor. Laschet sagt, lieber weniger Datenschutz, wenn andere Eingriffe in die Grundrechte dafür gelockert werden können. Er war aber gar nicht dran mit der Antwort. Röttgen ärgert sich. Merz gibt Laschet recht, Eins zu null für Laschet.

Der Klimaschutz ist das erste große Thema. Die Frage dreht sich um das Verhältnis von CDU und Grünen. Ex-Umweltminister Röttgen weiß viel mehr, als er jetzt rüberbringen kann. Deswegen redet er länger, was nicht souveräner wirkt. Laschet gibt den Versöhner zwischen Industrie, Umwelt und Arbeitsmarkt und lobt die Grünen etwas gönnerhaft dafür, dass sie die Umweltpolitik vorangebracht hätten. Von Sozialpolitik hätten sie aber keine Ahnung, ist seine Botschaft.

Röttgen bringt seine Position schließlich doch auf den Punkt: Das Alleinstellungsmerkmal der CDU sei die Verbindung der ökologisch-sozialen-marktwirtschaftlichen Kompetenz mit Technologiefreundlichkeit. Das unterscheide die CDU von den Grünen. Merz macht es kurz: „Unsere Politik messe ich nicht an den Grünen.” Grundsätzlich sei die CDU freiheitlich unterwegs und wolle nicht bevormunden.

Wie Merz die Clankriminalität in den Griff bekommen will

Merz liefert auch die anschaulichste Erklärung, wie Deutschland die Clankriminalität in den Griff bekommen könnte. „Das Allerwichtigste ist, dass man den Clans die Autos abnimmt.“ Laschet muss lachen, als wirke das auf ihn, der in NRW ein Riesenproblem mit Clans hat, doch recht profan. Merz setzt noch einen drauf. Man solle sich mal vorstellen, die Kriminellen müssten zu Fuß gehen. Die Einziehung des Vermögen sei jedenfalls das wirksamste Mittel.

Laschet lässt bei jeder Gelegenheit durchscheinen, dass er der einzige in der Runde ist, der Regierungsverantwortung trägt. Er wirkt sehr viel sicherer als bei der ersten Runde vor Weihnachten und gibt mal Röttgen und mal Merz recht – so wie ein Parteichef widerstreitende Interessen zusammenbringen würde.

Zum Schluss der 90 Minuten sollen alle drei noch ein „Ausrufezeichen“ setzen. 120 Sekunden haben Sie dafür jeweils Zeit. Röttgen verspricht: „Ich bin kein Lager. Ich stehe für alle und die moderne Mitte.“ Merz, der Widersacher von Kanzlerin Merkel, garantiert, mit ihm werde die CDU Volkspartei der Mitte bleiben. Laschet betont, er bringe mit: Regierungserfahrung, Ausgleich unterschiedlicher Interessen – und, auch schon eine Wahl gewonnen zu haben.

Alle drei versprechen, dass sie gute Verlierer sein würden. Aber wer will das schon sein, ein Verlierer.