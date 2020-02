CDU-Vorsitz: Friedrich Merz im Porträt - Stationen seiner Karriere

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bei vielen Auftritten hat Friedrich Merz in den vergangenen Tagen seine Hilfe angeboten, um der kriselnden CDU wieder Aufwind zu verschaffen. Nun ist endgültig klar: Der 64-jährige frühere Unionsfraktionschef will der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer nachfolgen.

Dass es mit Armin Laschet und Norbert Röttgen mindestens zwei starke Mitbewerber gibt, stört den selbstbewussten Sauerländer nicht. Das sei Demokratie. Und Wettbewerb tue der CDU gut, betont er. "Ich spiele hier auf Sieg, und nicht auf Platz."

An zwei Frauen ist Merz in seinem bisherigen politischen Leben an entscheidenden Stellen gescheitert. Angela Merkel verdrängte ihn 2002 nach der verlorenen Bundestagswahl vom Unionsfraktionsvorsitz. Die Karriere Merkels - nur gut ein Jahr älter als Merz - neigt sich nach langer Kanzlerschaft nun dem Ende zu. Ende 2018 unterlag Merz Annegret Kramp-Karrenbauer knapp im Kampf um den CDU-Vorsitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Jetzt sieht er eine neue Chance.

Erste Station: EU-Parlament

Dem Juristen, am 11. November 1955 in Brilon geboren, wurde schon früh eine glänzende politische Karriere vorhergesagt. 1985 wurde er zunächst Richter und arbeitete kurz danach als Rechtsanwalt. Seine politische Laufbahn begann er 1989 mit seiner Wahl ins Europaparlament in Straßburg. 1994 zog er für den Hochsauerland-Wahlkreis in den Bundestag ein.

Lachend unterhalten sich CDU-Generalsekretärin Angela Merkel und Friedrich Merz, Fraktionsvorsitzender der Union, am 14.3.2000 im Berliner Reichstag. Merkel wird auf dem CDU-Parteitag vom 9. bis 11.4.2000 in Essen für den Parteivorsitz kandidieren. © Quelle: picture-alliance / dpa

Anzeige

Merz positionierte sich früh als Wertkonservativer. Der gute Redner galt rasch als Hoffnungsträger, inhaltlich profilierte er sich als Finanzexperte. Im Februar 2000 wurde er - auf dem Höhepunkt des Parteispendenskandals - mit beachtenswerten 96 Prozent als Nachfolger von Wolfgang Schäuble zum Vorsitzenden der Unionsfraktion gewählt.

Merz ist Urheber des umstrittenen Begriffs von der "deutschen Leitkultur". Unvergessen ist auch, wie er im Oktober 2003 die Eckpunkte einer radikalen Steuerreform präsentierte, die mit drei Stufen auf einem Bierdeckel erklärbar sein sollte. "Der Bierdeckel ist tot. Vergessen Sie den Bierdeckel", sagt Merz heute.

Anzeige

Merkel griff nach Fraktionsvorsitz

Der 24. September 2002 markierte einen Tiefpunkt in seiner Karriere. Nachdem er die Fraktion erfolgreich aus der Krise geführt hatte, griff Merkel nach dem Fraktionsvorsitz und sicherte sich eine entscheidende Machtposition.

Merkel war im Jahr 2000 in den Wirren des Parteispendenskandals zur CDU-Vorsitzenden gewählt worden, hatte aber bei der Kanzlerkandidatur CSU-Chef Edmund Stoiber den Vortritt gelassen.

Die Zusage, dass Stoiber sie unabhängig vom Wahlausgang als Fraktionschefin der Union vorschlägt, soll Merkel dem CSU-Chef bei einem legendären Frühstück in Stoibers Heimatort Wolfratshausen abgerungen haben.

Großer Verlierer des Duells 2002

Anzeige

Merz ging als großer Verlierer aus dem Duell im Jahr 2002 hervor. Versöhnungsgesten schlug er danach aus: Er zog sich relativ schnell von wichtigen Posten in Fraktion und Partei zurück, kümmerte sich um seine Anwaltskanzlei.

Von 2009 bis 2019 war er Vorsitzender der Atlantik-Brücke, einem renommierten Verein zur Förderung der transatlantischen Beziehungen. Merz wurde beim amerikanischen Vermögensverwalter Blackrock Aufsichtsratschef in Deutschland. Den Posten will er Ende März abgeben.

Auch nach seiner Niederlage im Kampf um den Parteivorsitz 2018 blieb Merz Hoffnungsträger für viele in der CDU. Im Juni 2019 übernahm er den Posten des Vizepräsidenten des CDU-Wirtschaftsrates.

“Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden”

Immer wieder meldete er sich zu Wort, vor allem seine Kritik am Erscheinungsbild der Bundesregierung im Herbst 2019 (“grottenschlecht”) nährte den Verdacht, es könnte zu einer Revolte gegen Kramp-Karrenbauer auf dem Leipziger CDU-Parteitag Ende November kommen. Nachdem sie dort die Machtfrage gestellt und sich die Unterstützung der Delegierten gesichert hatte, versicherte Merz: “Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.”

Mit der Rückzugsankündigung von AKK sah Merz eine neue Chance bekommen. Nicht immer traf er seither den richtigen Ton. Frauen in der Union stieß etwa übel auf, dass Merz flapsig mit Blick auf das Wetter erklärt hatte, dieses Jahr würden Tiefdruckgebiete nach Frauen und Hochs nach Männern benannt.

Anzeige

Seit über 30 Jahren ist Merz mit seiner Frau Charlotte verheiratet, das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn.

RND/cle/dpa