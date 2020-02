CDU-Vorsitz: AKK trifft zu Gespräch mit Röttgen zusammen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist am Mittwochmorgen zu einem Gespräch mit dem ehemaligen Bundesumweltminister Norbert Röttgen im Adenauerhaus zusammengekommen. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses hatte am Dienstag seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz angekündigt. Nach dem Treffen mit Röttgen dürfte Kramp-Karrenbauer an der routinemäßigen Kabinettssitzung im Kanzleramt teilnehmen.

Röttgen verlangte erneut eine rasche Lösung für den künftigen Parteivorsitz. “Ich glaube, dass wir Klarheit schaffen müssen. Wir sind ja in besonderen Zeiten”, sagte er vor dem Gespräch mit AKK. “Die CDU ist die führende Partei in Deutschland”, man könne sich jetzt nicht monatelang immer nur mit sich selbst beschäftigen. “Ich glaube, vor der Sommerpause muss es dann durch sein.”

Er verstehe sich gut mit der Parteivorsitzenden und gehe offen in das Gespräch, sagte Röttgen. Auf die Frage, ob auch er für eine Teamlösung bei der Suche nach einem neuen Vorsitzenden sei, antwortete der ehemalige Bundesumweltminister: “Ich bin ja auch für das Team, weil die CDU nur im Team zu führen ist.” Röttgen ergänzte aber: “Ich bin aber gegen ein spezielles Verständnis von Teamlösung, das ja ein synonymes Wort für Hinterzimmerlösung geworden ist. Ich bin für offenen Wettbewerb und Transparenz und nicht für Hinterzimmer."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Am Mittwoch will Kramp-Karrenbauer auch noch jeweils einzeln mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn über das weitere Vorgehen bei der Neubesetzung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur sprechen. Beide haben sich noch nicht öffentlich geäußert, ob sie sich um eines der Ämter bewerben wollen.

Am Dienstag hatte Kramp-Karrenbauer mehr als eine Stunde mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz über die anstehenden Entscheidungen gesprochen. Inhalte des Gesprächs waren nicht bekannt geworden. Aus dem Umfeld von Merz hatte es vergangene Woche geheißen, Merz sei zu einer Kandidatur für den Parteivorsitz entschlossen.

Wadephul fordert rasche Klarheit über CDU-Personalfahrplan

Anzeige

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul forderte derweil rasche Klarheit über den weiteren Fahrplan in der Diskussion über den CDU-Vorsitz und die Unions-Kanzlerkandidatur. Eine Woche nach der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer “gibt es weder Klarheit über den Zeitplan und das Verfahren für den Bundesvorsitz, aber zahlreiche mögliche oder tatsächliche Kandidaten aus NRW”, sagte Wadephul, der auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, der Nachrichtenagentur dpa in Berlin. “Das versteht an der Basis niemand mehr. So kann es nicht weiter gehen.”

Wadephul sagte weiter, CSU-Chef Markus Söder habe “einen machbaren Weg aufgezeigt: Bundesvorsitz bis zum Sommer, Kanzlerkandidat um die Jahreswende klären”. “Das CDU-Präsidium muss das jetzt ordnen, sonst droht uns der Weg der SPD.” Kramp-Karrenbauer will die Parteispitze am kommenden Montag über den Stand ihrer Gespräche zu den Personalfragen unterrichten. In der CDU war zuletzt auch eine Teamlösung diskutiert worden.

Anzeige

Video Wie stehen die Chancen für den Überraschungskandidat Norbert Röttgen? 2:21 min Norbert Röttgen hat sich auf den CDU-Bundesvorsitz beworben, doch wie sind seine Chancen? Ein Statement von Daniela Vates. © RND

Röttgen kommt wie Laschet, Merz und Spahn aus Nordrhein-Westfalen. Die dortige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) äußerte sich zurückhaltend zur Kandidatur Röttgens. Dem “Kölner Stadt-Anzeiger” sagte sie: “Ich schätze ihn aus unserer früheren Zusammenarbeit, aber eine gute Aufstellung im Team halte ich zur Zeit einfach für den besseren Weg für die CDU.” Heinen-Esser hatte einst unter Röttgen als Staatssekretärin im Bundesumweltministerium gearbeitet. Sie war auch Mitglied in Röttgens Schattenkabinett für die NRW-Wahl 2012.

RND/dpa