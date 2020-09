CDU verkürzt Parteitag auf Wahl des neuen Vorsitzenden

Anzeige

Trotz anhaltender Corona-Epidemie hält die CDU an ihrem Parteitag im Dezember fest. Das CDU-Präsidium sprach sich nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) am Montag dafür aus, den Parteitag von drei Tagen auf einen Tag zu verkürzen. Am 4. Dezember solle dann lediglich ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden. Die Debatte über die Einführung einer Frauenquote würde damit verschoben.

Für den Parteitag ist ein strenges Hygienekonzept vorgesehen.

Die Wahl eines neuen Parteivorsitzenden ist nötig, weil Amtsinhaberin Annegret Kramp-Karrenbauer Anfang des Jahres überraschend ihren Rückzug angekündigt hat. Entscheidungen über Personalien sind laut Parteiengesetz nicht auf Onlineparteitagen möglich. Voraussetzung ist dafür eine Präsenzveranstaltung.

Als neue Parteichefs bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und frühere Umweltminister Norbert Röttgen, sowie der Ex-Unions-Fraktionschef und derzeitige Vize-Präsident des CDU-nahen Wirtschaftsrats, Friedrich Merz.