Peinliche Plakatpanne: CDU und AfD spannen den selben Jungen für ihren Wahlkampf ein

Hannover. Auf den Wahlplakaten in Hannover streckt ein kleiner Junge den Menschen seinen Daumen entgegen. „Schulen & Kitas fit machen!“, heißt es darunter. Es ist das Wahlplakat der CDU im Kommunalwahlkampf. Doch der junge Mann musste schon für andere Plakate herhalten: Zuletzt hatte beispielsweise die AfD in Sachsen-Anhalt mit ihm geworben, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ) berichtet.

Panne bei Auswahl des Fotos für Wahlplakat

„Der arme Junge”, lästert auf Twitter ein Nutzer aus Berlin über die Bilder und erhält viel Zustimmung. Inzwischen verbreitet sich das Fotodoppel auch über Facebook rasant.

Für die Wahlplakate greifen die Werbeagenturen oft auf Bilder aus großen Fotodatenbanken zurück. Dies ist offenbar auch in diesem Fall passiert. Mit dem Jungen hatte die AfD in der Vergangenheit schon für eine Abschaffung der Kita-Gebühren geworben, so die HAZ.