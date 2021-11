„Mehr Frage- als Ausrufezeichen“: So reagiert die CDU auf den Koalitionsvertrag

Anzeige

Berlin. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien als blass und unkonkret kritisiert. Gerade bei der Finanzierung der Vorhaben gebe es „mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen“, bemängelte er am Mittwoch in Berlin. „Wenn man den Vertrag jetzt überfliegt, dann ist es doch so, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass Weihnachten vorgezogen wurde und jetzt der Tag der Bescherung ist, aber niemand die Frage beantwortet, wie das finanziert werden soll.“

Zudem würden in den Vereinbarungen von SPD, Grünen und FDP viele Chancen verpasst wie zum Beispiel die Einrichtung eines Digitalministeriums.

Deutliche Kritik übte Ziemiak vor allem am innenpolitischen Teil des Koalitionsvertrags. Dort werde der Eindruck erweckt, „als ob wir in einem autoritären Polizeistaat leben würden“. Sorgen äußerte er zudem an den Plänen der Bündnispartner bei der Zuwanderung: Die vereinbarten Maßnahmen führten nicht zu weniger, sondern zu mehr illegaler Migration.

Klöckner sieht falsche Schwerpunkte

Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner sieht im Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Koalition im Bund den falschen Fokus gesetzt. Sie gratuliere den drei Koalitionären zwar, dass sie keine lange Hängepartie hingelegt, sondern sich geeinigt hätten, sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin am Mittwoch. „Aber es sind meiner Meinung nach die falschen Schwerpunkte gesetzt worden.“ Die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene sei ein „Leuchtturmprojekt“. Viel wichtiger wäre aber gewesen, die epidemische Lage nicht auslaufen zu lassen.

„Es sind kaum Worte zur Finanzierung zu finden in diesem Koalitionsvertrag“, sagte Klöckner weiter. „Konkretes fehlt da, wo es eigentlich spannend werden würde.“ Das Prinzip Fördern und Fordern falle bei Langzeitarbeitslosen weg. „Und das wird keinen Langzeitarbeitslosen mehr in Arbeit bringen, vielleicht sogar im Gegenteil.“

Sehr ambitionslos seien die Vereinbarungen von SPD, FDP und Grünen auch beim Tierschutz und der Stützung der heimischen Landwirtschaft. Das falle hinter das zurück, was die große Koalition auf den Weg gebracht habe.

Kretschmer: Koalitionsvertrag für Ostdeutschland enttäuschend

Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat mit Ernüchterung auf den Koalitionsvertrag der neuen Ampel-Regierung im Bund reagiert. „Für uns in den neuen Ländern ein Stück weit enttäuschend: keine neuen Instrumente, keine neuen Ideen für eine Aufschwung oder für wirtschaftliche Aktivitäten“, sagte er am Mittwoch in Dresden. „Wir haben in den Braunkohleregionen jetzt die Ansage, 2030 soll Schluss sein, und keine, auch nur im Ansatz, Idee, was da passieren könnte.“

Das einzige sei eine Medizinische Fakultät in Cottbus. Doch die werde nicht reichen, um den Strukturwandel jetzt auch noch in verkürzter Frist zu organisieren.

„Viele Vorschläge sind gemacht worden, keine sind aufgegriffen worden. Das ist schon eine Enttäuschung. Die Bürgermeister der Regionen rufen auch alle an und sind in großer Sorge.“ Man sehe dem Koalitionsvertrag an, wie intensiv um Kompromisse gerungen worden sei. Das Papier, wenn man es genau liest, ist auch sehr ambivalent.“

Kritik am vorzeitigen Kohleausstieg

Positiv seien die Ideen für ein Planungsbeschleunigungsrecht: „Da sieht man, es gibt einen Wunsch, ganz deutlich Infrastruktur auszubauen.“ Nicht nur erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden, sondern auch Straßen und Schienenwege. Er sei bereit, da mitzuhelfen. Er habe immer einen Pakt für Infrastrukturausbau vorgeschlagen.

Kritik übte Kretschmer am vorzeitigen Kohleausstieg. „Ökonomisch, volkswirtschaftlich geht das nicht. Man kann nicht aus der Atomenergie aussteigen in so kurzer Zeit und gleichzeitig aus der Kohleverstromung.“ Der Gedanke, alles mit Gaskraftwerken zu ersetzen, bedeute ein Drehen an der Preisschraube. „Wir machen uns noch mehr abhängig vom Ausland. Und es ist ja vollkommen klar: Niemand wird privat für diesen kurzen Zeitraum in Gaskraftwerke investieren. Das heißt, das ist eine Aufgabe, die komplett beim Staat liegt.“

Das vernichte viele Arbeitsplätze. Mit dem im Koalitionsvertrag formulierten Ansatz sei überhaupt kein Strukturwandel möglich und so könne man Deutschland auch nicht verlässlich mit Energie versorgen.