CDU-Präsenzparteitag am 4. Dezember offenbar vom Tisch

Berlin. Der für den 4. Dezember geplante Präsenzparteitag der CDU zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden ist vom Tisch. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntagabend nach gut fünfstündigen Beratungen der engsten Parteispitze in Berlin.

Man habe einen Rahmen für das weitere Vorgehen besprochen, den Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nun an diesem Montag den CDU-Gremien vorstellen werde. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die engste CDU-Führung und die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz hatten am Sonntagabend nach rund fünfstündigen Beratungen ihre Krisensitzung zur Frage, ob und wie der für Anfang Dezember geplante CDU-Parteitag angesichts der aktuellen Corona-Lage stattfinden kann, beendet.

Das Gespräch am Sonntag diente der Vorbereitung für die Sitzungen des CDU-Präsidiums und des Vorstandes am Montag. Dort soll eine Entscheidung über den Parteitag fallen. Im Raum standen eine Verschiebung ins nächste Jahr, eine Verteilung des Parteitages auf mehrere Standorte mit Videoschalten oder auch eine Verlegung in eine weniger vom Anstieg der Infektionsfälle betroffene Stadt.

Eigentlich wollte die Bundes-CDU schon im Frühjahr einen Nachfolger der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wählen, musste aber schon diesen Parteitag wegen Corona verschieben.

An den Beratungen am Sonntagabend nahmen neben Kramp-Karrenbauer und den drei Nachfolgekandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen auch Generalsekretär Paul Ziemiak und die stellvertretenden Vorsitzenden Volker Bouffier, Julia Klöckner, Thomas Strobl und Silvia Breher teil.