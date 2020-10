CDU-Politiker verärgert über AfD und Masken-Verstöße: Gefährden sich und andere

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag ist verärgert über die Verstöße von AfD-Politikern gegen die verschärfte Maskenpflicht im Bundestag. Es sei “traurig zu sehen, wie die AfD gegen Vernunft und Anstand verstößt”, sagte der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer der “Rheinischen Post”.

Einige Abgeordnete ignorierten “auf provokante Art und Weise” die Aufforderung des Bundestagspräsidenten zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. “Damit gefährden sie sich und andere”, sagte Grosse-Brömer. “Das ist unverantwortlich.”

AfD will gegen neue Vorschrift klagen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In der ersten Sitzung, bei der am Mittwoch die neue Regelung im Parlament galt, hatten mehrere AfD-Abgeordnete demonstrativ gegen die Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske im Plenarsaal verstoßen. Außerdem kündigte die AfD an, gegen die neue Vorschrift rechtlich vorzugehen.

Anzeige

Seit Dienstag gilt in den Gebäuden des Parlaments eine allgemeine Maskenpflicht. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld rechnen. Abgenommen werden darf der Schutz am Rednerpult. Auch wenn sich die Abgeordneten auf ihren Plätzen im Plenum oder in einem der Sitzungssäle befinden, entfällt die Pflicht - aber nur, wenn ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird.