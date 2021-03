Hessischer CDU-Bundestags-Abgeordneter gibt Party zum 60. im Lockdown

Anzeige

Berlin. Im Bundestag sprach der hessische Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch (CDU) vergangene Woche von Eigenverantwortung. Würden Selbsttests auf das Coronavirus in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, helfe das, „Eigenverantwortung zu tragen”.

Am Wochenende zuvor nahm Willsch das mit der Eigenverantwortung in privatem Rahmen nicht ganz so genau. Da hatte er seinen 60. Geburtstag - und wollte anscheinend nicht auf eine rauschende Party verzichten. Dem „Spiegel” wurde ein Handyvideo zugespielt, auf dem mindestens zwölf Personen, darunter Willsch, in privaten Räumen ausgelassen einen Geburtstag feiern, singen und tanzen. Niemand hält Abstand, niemand trägt eine Maske, auch der Abgeordnete nicht.

In normalen Jahren gehörte so ein Video nicht in die Öffentlichkeit und es wäre die Privatsache des Volksvertreters, mit wem und zu welcher Musikauswahl er einen runden Geburtstag feiert. Unter den Corona-Kontaktbeschränkungen hat Willsch zumindest eine Reihe dringender Empfehlungen missachtet.

„Vorbildfunktion nicht gerecht geworden”

Vom „Spiegel” mit dem Video konfrontiert räumte Willsch ein, eine Party gefeiert zu haben. „Anlässlich meines 60. Geburtstages am 28. Februar habe ich den Abend im privaten Bereich mit meiner Familie beziehungsweise Hausgemeinschaft verbracht”, sagte der Politiker.

Im weiteren Verlauf des Abends sei „unangekündigt eine befreundete Familie zur Runde” hinzugestoßen, so Willsch. „Dies ist nach den geltenden Regeln in Hessen nicht verboten.”

Das trifft zwar zu. Doch laut Verordnung gilt auch: „Für private Zusammenkünfte wird eine Beschränkung auf den eigenen Hausstand sowie eine weitere nicht im Haushalt lebende Person dringend empfohlen.”

Den Aufnahmen zufolge nahmen an der Geburtstagsparty mindestens zwölf Personen teil. Auch die dringende Empfehlung, einen Mindestabstand „von 1,5 Metern zwischen Personen unterschiedlicher Hausstände einzuhalten”, wurde von Willsch und seinen Gästen nicht beachtet.

„Isolation tut mir nicht gut”

Zur Frage, wie er sein Verhalten im Nachhinein bewerte, erklärte der CDU-Politiker: „Dass ich damit meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden bin, bedaure ich.”

Eine Bemerkung noch zur Musikauswahl: Willsch und seine Gäste singen laut zum 90er-Jahre Hit „Lemon Tree” der Band „Fools Garden”. Eine Zeile darin lautet übrigens: „Isolation is not good for me”.

Das fühlen in diesen Tagen wahrscheinlich viele - und verzichten dennoch auf große Partys.