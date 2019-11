CDU-Parteitag in Leipzig beginnt mit Merkel-Grüßen und AKK-Rede

Anzeige

Anzeige

In der CDU rumort es. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuletzt Fehler und schlechtes Krisenmanagement im ersten Amtsjahr eingeräumt.

Auf dem Parteitag dürfte es ein öffentliches Schaulaufen zwischen Kramp-Karrenbauer und ihrem bei der Wahl zum Parteivorsitz unterlegenen damaligen Kontrahenten Friedrich Merz geben.

Das ist das Programm des heutigen Freitags:

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

10:30 Eröffnung

11:35 Grußwort von Kanzlerin Angela Merkel

12:00 Bericht von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und anschließend Aussprache (hier will sich auch Friedrich Merz zu Wort melden)

14:30 Wahl zum stellvertretenden Parteivorsitz, nachdem die bisherige Amtsinhaberin Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt. Kandidatin ist die Oldenburgerin Silvia Breher.

Video Revolte gegen Kramp-Karrenbauer beim CDU-Parteitag? 1:37 min Vor dem CDU Parteitag heizt sich die Stimmung zwischen AKK und Friedrich Merz auf. © dpa

14:50 Grußwort von der Leyen

17:00 Bericht Generalsekretär Paul Ziemiak

21:00 Bericht des Mitgliederbeauftragten Henning Otte

21:15 Diskussion über Leipziger Erklärung zu 30 Jahre Mauerfall und Deutsche Einheit

22:00 Sachsenabend

Anzeige

Übrigens: Das am Vortag in Berlin geklaute C der CDU ist wieder da: Es erschien auf zwei Beinen am Freitag zu Beginn des Parteitags auf dem Leipziger Messegelände und begehrte Einlass.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte das C aus dem Logo an der Berliner Parteizentrale am Donnerstag entfernt. Über Nacht blieb es verschwunden. Am Freitagmorgen erschien dann ein als überdimensionales rotes C verkleideter Aktivist vor den Türen zum Congress Center und bat um Akkreditierung für das Delegiertentreffen - allerdings vergeblich.

Das „C“ versucht, sich beim #cdupt19 zu akkreditieren - vergeblich. Aber: Es ist nicht das echte „C“, heißt es. Unter dem „C“ steckt wohl ein Aktivist. #dpaReporter pic.twitter.com/kiZtWGuy7Z — Jörg Blank (@JMaxBlank) November 22, 2019

Zugleich rollte Greenpeace über dem Eingang ein riesiges Transparent aus mit der Aufschrift: "CDU sollst das Klima schützen". Dann ließen die Aktivisten das C fallen, so dass der Schriftzug "DU sollst das Klima schützen entstand".

Am Vortag hatten die Umweltschützer an der Glasfassade des Konrad-Adenauer-Hauses die verbliebenen Buchstaben DU mit einem Spruchbanner ergänzt, so dass bereits dort im Stil der biblischen zehn Gebote stand: "DU sollst das Klima schützen".

Anzeige

Die CDU-Spitze hatte diesmal über die sozialen Netzwerke schnell reagiert und den C-Diebstahl mit einem Schmunzeln genommen. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte gesagt: "So ein C für Christlichkeit und Nachhaltigkeit kann auch Greenpeace nix schaden, leihen wir also gerne für kurze Zeit einmal aus."

Bei dem zurückgekehrten C handelt es sich ganz offensichtlich aber nicht um das gestohlene Original, sondern eine Kunststoff-Nachbildung.

RND/cle/tms