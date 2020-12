CDU-Präsidium empfiehlt Digital-Parteitag am 16. Januar

Anzeige

Anzeige

Berlin. In der Debatte um die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden wird ein Digital-Parteitag am 16. Januar wahrscheinlicher. Das CDU-Präsidium habe sich mit großer Mehrheit für einen Digital-Parteitag am 16. Januar ausgesprochen, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Teilnehmerkreisen des Gremiums. Auch die drei Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen hatten sich vor einigen Wochen nach einem heftigen Streit auf den Termin 16. Januar verständigt.

Abschließend über Termin und Organisationsform entscheidet der CDU-Vorstand, der ebenfalls am Montag tagt.

Ein Digital-Parteitag mit einer Personalentscheidung ist rechtlich in Deutschland bislang nicht zulässig. Dies will die CDU wohl abfedern, indem sie ein Digital-Votum anschließend per Briefwahl bestätigen lässt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Neuwahl wird nötig, weil die derzeitige Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer im Februar nach nur einem guten Jahr im Amt ihren Rückzug angekündigt hat, weil sie sich von der Partei zu wenig unterstützt sah. Der Neuwahl-Parteitag wurde wegen der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verschoben. Bisherige Termine waren für April und Dezember geplant gewesen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther plädierte in der Präsidiumssitzung für eine erneute Verschiebung, wie dpa und Bild berichteten.

Die Wahl des Parteivorsitzenden gilt auch als Vorentscheidung für die Kanzlerkandidatur der Unions-Parteien, für die allerdings auch CSU-Chef Markus Söder gehandelt wird.