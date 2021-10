CDU – Ohne Teamgeist hilft keine Mitgliederbefragung

Anzeige

Berlin. Spöttisch bis mitleidig hat die CDU vor zwei Jahren auf die SPD geblickt, als die per Mitgliederentscheid zwei neue Parteivorsitzende bestimmte.

Die CDU sah sich als Hort der Stabilität – und die Sozialdemokraten als chaotischen Haufen auf dem sicheren Weg ins Verderben.

Nun steht die CDU nicht nur vor dem dritten Vorsitzendenwechsel binnen drei Jahren.

Dieses Mal wird sie dafür auch zu einem ähnlichen Verfahren wie die Sozialdemokraten greifen: Die Mit­glieder sollen bestimmen, wer die CDU künftig leitet. Die Kreisvorsitzenden der Partei haben sich gegen die scheidende Parteispitze durchgesetzt.

Teamspiel statt Ego-Show

Die CDU kann nur darauf hoffen, dass die SPD dabei weiter beispielgebend bleibt. Die hat sich nach dem mitgliederbestimmten Wechsel stabilisiert. Das lag allerdings auch daran, dass die Unterlegenen – allen voran Olaf Scholz – sich nicht schmollend in die Ecke verzogen, sondern kooperierten.

Interne Machtkämpfe und Ego-Show wurden durch Mannschaftsgeist ersetzt. Der Lohn ist nun der wahrscheinliche Einzug von Scholz ins Kanzleramt.

Männerclub CDU

Die CDU wird sich nach dem Abgang von Angela Merkel nur erholen, wenn ihr eben das gelingt, was so logisch scheint, was aber in den vergangenen Jahren gerade nicht geklappt hat: Teamspiel. Noch sieht es nicht danach aus. Es ist aber die Basis für eine inhaltliche Neubestimmung und das Zurückgewinnen für Glaubwürdigkeit.

Ein strukturelles Problem wäre damit noch nicht gelöst. Als Männerclub wird die CDU nicht ausreichend punkten können.

Ja, es gab eine Kanzlerin. Aber nun wird keine Frau als mögliche Parteivorsitzende gehandelt, der weitaus größte Teil der Kreisvorsitzenden sind Männer, die meisten Mitglieder, die jetzt den neuen Chef bestimmen sollen, ebenfalls. Wie ein Erfolgsrezept klingt das nicht.