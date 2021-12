Merz: „Mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben“

News Bilder des Tages 17.12.2021, Berlin, Deutschland - CDU-Parteizentrale. Pressekonferenz zum Ausgang der Mitgliederbefragung um den CDU-Vorsitz im Konrad-Adenauer-Haus. Foto: Friedrich Merz, hat von den CDU-Mitgliedern die meisten Stimmen fuer den CDU-Vorsitz bekommen. *** 17 12 2021, Berlin, Germany CDU party headquarters Press conference on the outcome of the member poll for the CDU presidency at the Konrad Adenauer Haus Photo Friedrich Merz, has received the most votes from CDU members for the CDU presidency © Quelle: imago images/Reiner Zensen