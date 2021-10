CDU-Kreise: Basis stimmt für Mitgliederbefragung zu Parteivorsitz

Anzeige

Berlin. Umbruch in der CDU: Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl wird die CDU ihren neuen Parteichef voraussichtlich erstmals per Mitgliederbefragung bestimmen. Bei einer Konferenz der CDU-Kreisvorsitzende habe sich eine überwältigende Mehrheit in einer offenen Abstimmung für ein solches Verfahren ausgesprochen, erfuhr das RedaktionsNetzwerk Deutschland aus CDU-Kreisen.

Der genaue Ablauf des Verfahrens solle auf einer CDU-Vorstandssitzung am Dienstag besprochen werden. In der Parteispitze hatte es erhebliche Vorbehalte gegen eine Mitgliederbefragung gegeben. Der aktuelle CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte nach der Bundestagswahl seinen Rücktritt angekündigt.

Als mögliche Kandidaten für den Vorsitz gelten der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz, Außenpolitik-Experte Norbert Röttgen und Gesundheitsminister Jens Spahn, die sich um das Amt bereits erfolglos beworben hatten. Genannt werden auch der Chef des Unions-Wirtschaftsflügels, Carsten Linnemann, sowie der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus.