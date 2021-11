CDU: Keine Einigkeit auf dem Trümmerhaufen

Anzeige

Berlin. Die CDU gleicht einem Trümmer­haufen und sie ist auf dem besten Weg, ihren Wieder­aufbau nach allen Regeln der Kunst zu verhindern.

Die Niederlage bei der Bundes­tags­wahl war mehr als eine Normalität in Demokratien: Der tiefe Absturz in der Wählergunst hat der Partei von Angela Merkel vor Augen geführt, dass auch für sie satte Mehrheiten nicht selbst­verständlich sind. Die Margina­lisierung der Schwester­parteien in Frankreich, Italien und anderswo rückt als warnendes Beispiel näher.

Einen erheblichen Anteil am Niedergang haben die endlosen Personal­streitereien und Macht­kämpfe in der Partei. Zwei Vorsitzende – Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet – wurden seit 2018 verschlissen.

Sie haben eigene Fehler gemacht, aber andere, die sich als heimliche Partei­chefs sahen, schubsten beherzt statt mit anzu­packen. Dass die CSU von der Seitenlinie mitmaulte, half nicht weiter. Inhaltliche Differenzen ließen sich so nicht überbrücken, die unter Merkel fort­geschrittene Lager­bildung nicht überwinden.

Nun steht die Entscheidung darüber an, wer den Parteivorsitz übernimmt. Es ist mehr als ein Posten. Der oder die neue Vorsitzende muss zwei Aufgaben erfüllen, damit die CDU die Krise überwinden kann: Er oder sie muss die Partei einen und sie nach außen wieder attraktiv erscheinen lassen, inhaltlich wie personell.

Viel Zeit ist dafür nicht: Niederlagen bei den Land­tags­wahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und vor allem in Nordrhein-Westfalen Anfang 2022 würden den Rutsch­bahn­effekt verstärken.

Sehnsucht nach Mister oder Miss X

Friedrich Merz und Norbert Röttgen haben sich zwar noch nicht offiziell beworben, aber deutlich signalisiert, dass sie Interesse an dem Chefposten haben. Begeisterung über diese Auswahl ist in der CDU nicht vernehmbar, von den jeweiligen Fanclubs mal abgesehen.

Merz polarisiert auch in den eigenen Reihen und gilt nicht als Zukunfts­signal, Röttgen hängt seine Wahlniederlage als Spitzen­kandidat in Nordrhein-Westfalen vor knapp zehn Jahren nach. Keiner der beiden gilt als Teamspieler – und einen solchen braucht es.

Die Sehnsucht nach einem Mister oder einer Miss X, dem oder der einenden Überraschungs­kandidaten oder -kandidatin, ist groß.

Einer lugt nun gerade hinter dem Bühnen­vorhang hervor: Der scheidende Kanzler­amts­chef Helge Braun scheint seine Chancen auszuloten. Wenn das Entscheidungs­kriterium der fehlende Drang zu Show und Selbst­darstellung wäre, hätte er schon gewonnen.

Nicht nur als Vertrauter der Kanzlerin und Mitglied ihres Kabinetts, sondern auch vom Habitus her, wäre er eine Fortsetzung des Modells Merkel unter anderem Namen. Und dieses Modell war, zumindest zu Regierungs­zeiten, nicht so unerfolgreich.

Das kollektive Aufatmen aber ist zunächst noch nicht zu vernehmen. Braun ist ja auch Mitglied einer abgewählten Regierung, er wird mit der umstrittenen Corona-Politik assoziiert und steht in seiner Bedächtigkeit nicht gerade sinnbildlich für dynamischen Aufbruch.

Und zumindest Merz scheint wild entschlossen, ein drittes Mal anzutreten, gegen wen auch immer. Er geht davon aus, bei den Mitgliedern eine Mehrheit zu haben, die dieses Mal zu ihrer Präferenz befragt werden sollen.

Zwar scheint der Rückhalt für Merz nicht mehr ganz so groß wie noch vor einem Jahr, aber im liberalen Lager könnten sich Braun und Röttgen gegenseitig die Stimmen wegnehmen.

Die CDU also ist gespalten wie eh und je. Und sie wird es wohl bleiben.

Statt Merkel- und Anti-Merkel-Lager gibt es die Merz- und die Anti-Merz-Leute. Enttäuschung und Verbitterung sind programmiert. Einigkeit ist nicht in Sicht auf dem Trümmerhaufen.