Anzeige

Anzeige

Berlin. Gesundheitsminister Jens Spahn hat vor einer Spaltung der CDU gewarnt. Noch immer ringe die Partei mit den Entscheidungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. "Heute ist die entscheidende Frage: Wie kommen wir als CDU aus diesem alles belastenden Konflikt über die Beurteilung des Jahres 2015 heraus? Und zwar so, dass die Partei zusammenbleibt und sich nicht in zwei Parteien spaltet", sagte er der "Welt am Sonntag".

In der vergangenen Woche hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei der Ankündigung für seine Kandidatur zum CDU-Vorsitz erklärt, Spahn im Falle seiner Wahl als stellvertretenden Parteivorsitzenden vorzuschlagen.

Gerade weil er und Laschet in der Vergangenheit unterschiedliche Positionen in der Migrationspolitik vertreten hätten, könnten sie nun als Team die CDU zusammenhalten, erklärte Spahn jetzt: "Die CDU hat enorm an Vertrauen verloren. Von Wahl zu Wahl, von Debatte zu Debatte - und zwar in beide Richtungen: an Grüne und an AfD. Die Härte mit der wir in der CDU übereinander sprechen, lässt mich manchmal zweifeln, ob wir alle noch wissen, dass der politische Gegner außerhalb steht."

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die CDU müsse einerseits diejenigen ansprechen können, die derzeit CDU wählen wegen Merkel. Und andererseits diejenigen, die aus Enttäuschung nicht mehr CDU wählten.

Die Krise der CDU ergebe sich aus einem massiven Vertrauensverlust, der nicht sozial-ökonomisch getrieben sei. Deshalb könne man das Vertrauen auch nicht einfach durch höhere Sozialleistungen zurückgewinnen. "Unser Problem ist vielmehr die Wahrnehmung, dass der Staat in Kernbereichen nicht richtig funktioniert: Stromtrassen werden nicht fertig; ein Arzttermin ist nicht mehr zeitnah verfügbar; wir haben zu wenig Kontrolle, was an der Grenze passiert." Die CDU müsse aber die Partei des funktionierenden Staates sein.

Hinzu komme, dass die CDU nicht mehr genug eigenes Profil habe. "Es reicht nicht, uns von rechts und links abzugrenzen. Wir brauchen eigene Positionen. Die CDU hat sich zu lange auf die Frage konzentriert, wie wir an Mehrheiten kommen. Jetzt müssen wir uns klar werden: Wofür wollen wir diese Mehrheiten?"

Anzeige

Video Videokommentar: Laschet und Spahn gegen Merz 1:36 min Nach der Ankündigung, dass Laschet und Spahn als Duo antreten wollen, entwickelt sich nun eine „Zwei-gegen-Merz-Situation“, kommentiert Gordon Repinski. © RND

RND/dpa