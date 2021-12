CDU-Gesundheitsexperte Sorge: „Zusätzliche Impfstofflieferungen sind ein alter Hut“

Anzeige

Berlin. Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Tino Sorge (CDU) hat die Ankündigung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für mehr Impfstofflieferungen als „alten Hut“ bezeichnet. Die Vertragsklauseln und Optionen gibt es seit Monaten“, sagte Sorge dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Lauterbach versuche sich als Retter in der Not darzustellen. „Überzeugend ist das nicht.“

Für seine Panikprognose vom Dienstag habe Lauterbach bis heute keine überzeugenden Belege geliefert. „Stattdessen drückt er sich vor dem Parlament.“ Am Mittwoch habe Lauterbach bei Markus Lanz gesessen – aber dem Gesundheitsausschuss im Bundestag habe er für die Sondersitzung am Freitag abgesagt.

Das sei ganz schwacher Stil für einen Minister, der dem Parlament Rede und Antwort stehen sollte. Sorge fügte hinzu: „Darum mein Appell hier und heute an Karl Lauterbach: Herr Minister – Gehen Sie bitte nicht nur in Talkshows. Kommen Sie bitte so schnell wie möglich in den Gesundheitsausschuss.“