CDU-General Ziemiak: „Halte das Anliegen der Jungen Union für falsch.“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Herr Ziemiak, wenn es die CDU im Supermarkt zu kaufen gäbe, warum sollte man sich für sie entscheiden?

Weil das Produkt verlässlich ist, weil klar ist, wofür es steht, weil es das Leben besser macht und weil es beständig weiter entwickelt wird.

Geht es etwas knackiger?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Wir sind Volkspartei! Das heißt: Wir betreiben keine Schwarz-Weiß-Politik. Wir haben die gesamte Gesellschaft im Blick und gestalten Politik für alle Bevölkerungsgruppen. Unser Anspruch ist es, aus der politischen Mitte heraus und auf einem klaren Wertefundament basierend, allen ein politisches Angebot zu machen. Wir sagen nicht Entweder-oder, sondern bauen Brücken und sind verbindende Kraft. So hat es auch Helmut Kohl schon beschrieben. Das unterscheidet uns von anderen Parteien. Denn zur Wahrheit gehört auch: Es gibt keine einfachen Antworten. Wer das behauptet, macht, den Menschen etwas vor.

Friedrich Merz kritisiert, die CDU besetze keine Begriffe und lasse sich Themen von anderen aufbrummen. Unter Heiner Geißler, dem CDU-Generalsekretär der 80er Jahre, wäre das nicht passiert, sagt Merz.

Heiner Geißler war vor mehr als 30 Jahren Generalsekretär. Damals hat die CDU unter ganz anderen Bedingungen Politik gemacht und kommuniziert. Die Zeiten haben sich geändert. Mein Anspruch ist, dass wir als Union klare Haltung zeigen, Meinungsführerschaft übernehmen und Zukunftsfragen beantworten. Deshalb gibt’s von mir auch klare Ansagen zum Thema AfD. Deshalb hat Annegret-Kramp-Karrenbauer offensiv eine notwendige Debatte zur Rolle Deutschlands in der Welt angestoßen und deshalb arbeiten wir an einem Grundsatzprogramm, das Antworten geben wird, wie wir uns Deutschlands Zukunft vorstellen.

Merz hat außerdem der Kanzlerin Führungsversagen und der Groko grottenschlechte Arbeit vorgeworfen. Ist er eher Hilfe oder Problem für die CDU?

Anzeige

Friedrich Merz hat gesagt, er wolle der CDU helfen. Der Ruf der Groko ist tatsächlich schlechter als manche Ergebnisse. Über die Regierung würde ich deshalb nicht so ein pauschales Urteil abgeben. Jens Spahn macht beispielsweise ganz ausgezeichnete Arbeit. Annegret Kramp-Karrenbauer hat als Verteidigungsministerin in kurzer Zeit starke Akzente gesetzt und eine klar eine Richtung formuliert. Dafür bekommt sie viel Unterstützung - auch von den Soldatinnen und Soldaten. Ich fordere uns alle auf, auch mal stolz auf das Erreichte zu sein, die eigene Arbeit nicht schlechter zu reden als sie ist und zugleich aber deutlich zu machen, was wir noch erreichen wollen. Das ist die Erwartung der Bürger und unserer Mitglieder. Markus Söder hat doch Recht wenn er sagt: Wer nur jammert, bekommt auf Dauer keinen Besuch.

Der Wirtschaftsflügel positioniert sich ebenfalls immer wieder gegen die Groko und auch gegen die Parteichefin. Erwarten Sie auf dem Parteitag eine Saalschlacht?

Anzeige

In Leipzig erwartet uns ein Arbeitsparteitag. Wir beschäftigen uns mit der Frage wie wir unsere Soziale Marktwirtschaft nachhaltig weiterentwickeln und zukunftsfest machen. Wir wollen beispielsweise die Steuerlast für Unternehmen auf 25 Prozent deckeln. Wir legen mit unserer Digitalcharta einen Plan vor, wie wir Deutschland beim zentralen Zukunftsthema Digitalisierung nach vorn bringen. Personaldiskussionen sind nicht der Treibstoff für gute Wahlergebnisse, sondern Antworten auf Zukunftsfragen. Die CDU muss Zukunftspartei sein. Das ist mein Anspruch. Insofern freue ich mich über jeden, der zur Sachdebatte seinen Beitrag leistet.

Die Junge Union fordert eine Urwahl des Kanzlerkandidaten. Wird die kommen?

Ich halte das Anliegen für falsch. Wenn eine Urwahl bei einer Personalfrage eine Partei nach vorne bringen würde, stünde die SPD heute vor einer absoluten Mehrheit. Wir treffen die Entscheidung gemeinsam mit der CSU. Und dann ist klar, dass jemand, der Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin werden möchte, seine Vision auch der Basis der Partei vorstellt. So war es ja bisher auch.

Auch die Abstimmung über Fachthemen kann zu einem Votum über Personen werden. Erwarten Sie das?

Es wird Debatten geben und strittige Abstimmungen. Aber das sollten wir entspannt sehen. Wenn eine andere Meinung als die eigene sich durchsetzt, ist das doch nicht gleich ein Misstrauensvotum. Das ist Demokratie. Aber die Frage sei schon erlaubt, ob nicht auch von außen Sachfragen immer gleich zu Personalfragen stilisiert werden. Ich halte das mit Blick auf unsere demokratische Kultur für schädlich.

Wird vom Parteitag ein Signal ausgehen, das das Ende der Koalition herbeiführt?

Anzeige

Das Signal des Parteitags wird sein, dass wir Antworten auf Zukunftsfragen geben. Da nehmen wir keine Rücksicht auf die SPD. Wir haben immer gesagt, dass wir Verantwortung für dieses Land übernehmen und deswegen stehen wir auch zu der jetzigen Koalition.

Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sensationell schlechte Umfragewerte. Glauben Sie noch, dass sie Kanzlerkandidatin wird?

Annegret Kramp-Karrenbauer hat große Fähigkeiten: Sie kann Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zusammenführen und hat als Ministerpräsidentin gezeigt, wie man die CDU über 40 Prozent bringen kann. Dieser Erfahrungsschatz hilft uns allen. Was uns nicht hilft, sind Debatten zur falschen Zeit. Dazu gehört die sogenannte K-Frage. Da gibt es einen klaren Fahrplan. Das machen wir Ende 2020.

Schauen wir auf die Grundrente. Sie waren noch vor einem Jahr Vorsitzender der Jungen Union, die den Koalitions-Kompromiss ablehnt, weil sie ihn für ungerecht gegenüber der jüngeren Generation hält. Wie schwer fällt es Ihnen, die Entscheidung mitzutragen?

Ich verstehe gut den Unmut der Jungen Union. Der Beschluss ist kein Anlass zum Jubeln. Er ist sicher auch nicht CDU pur. Aber in einer Koalition gibt es Kompromisse und die SPD ist auch sehr auf uns zugekommen. Und auch wir finden, dass Menschen, die lange gearbeitet haben, mehr haben müssen als Menschen, die nicht gearbeitet haben.

Im Frühjahr präsentiert die Rentenkommission ihre Ergebnisse. Müssen wir bald länger arbeiten?

Anzeige

Klar ist: Wenn nur immer die Ausgaben steigen und die Einnahmen sinken, hat das Rentensystem keine Zukunft. Wir müssen viel mehr auch über Qualifizierung sprechen. Es geht auch darum, wie lange wir arbeiten müssen, wenn die Menschen immer älter werden. Aber es ist nicht sinnvoll, lauter Einzelvorschläge zu diskutieren, bei denen dann jeder irgendetwas ausschließt. Da passiert dann am Ende wieder nichts. Deswegen ist eine umfassende Reformagenda wichtig, das nicht immer nur an den kleinen Stellschrauben dreht, sondern das große Ganze im Blick hat. Ich will, dass die CDU genau für solche großen Linien den Mut hat.

In Ihrem Leitantrag steht die Forderung nach einer Unternehmenssteuerreform. Könnte das Teil von Nachverhandlungen des Koalitionsvertrags sein, die die SPD-Parteivorsitz-Kandidaten Norbert Walter-Borjansund Saskia Esken fordern?

Wir werden keine zweite Runde Koalitionsverhandlungen führen. Wie sollten wir das erklären, wenn wir uns wieder wochenlang mit uns selbst beschäftigen? Wir haben einen Koalitionsvertrag, den arbeiten wir ab. Wenn sich Dinge neu entwickeln, muss man reagieren, etwa wenn es zu einem richtig harten Handelskrieg mit den USA käme. Ein neuer Parteivorsitz bei der SPD reicht da nicht als Grund.

Für den Parteitag gibt es einen Antrag, der fordert, die Zulassung von Huawei für den Ausbau des 5G-Netzes abzulehnen. Gut so?

Ich lehne ab, dass Huawei den 5-G-Netzausbau in Deutschland alleine betreibt. Damit würden wir uns in eine nicht kalkulierbare Abhängigkeit begeben. Ich halte nichts von nur protektionistisch Denken und davon Unternehmen aus anderen Ländern grundsätzlich vom Markt ausschließen. Gleichzeitig stehen unsere Sicherheitsinteressen über dieser Frage. Es wird mit der Union keine Vergabe geben, die unsere Sicherheit gefährdet. Die Ausschreibungsregeln müssen stimmen und sicherstellen, dass unsere Dateninfrastruktur nicht in die Hände anderer Staaten kommt.

Im Leitantrag fordern der Parteivorstand, die Bahn gleich zu behandeln wie Wettbewerber – was heißt das für die Bahn-Förderung aus dem Klimapaket?

Es ist unser erklärtes Ziel, im Interesse des Klimaschutzes einen wirksamen Mobilitätswandel in Deutschland zu erreichen. Dazu benötigen wir ein breiteres und besseres Angebot, das den Menschen den Umstieg auf umweltfreundliche Verkehrsträger ermöglicht. Dabei wird dem Schienenverkehr eine maßgebliche Rolle zukommen, weshalb wir uns im Klimapaket dazu entschlossen haben, die Fördermittel deutlich zu erhöhen und eine Entlastung über die Mehrwertsteuer zu erreichen. Jedoch dürfen sich diese Fördermaßnahmen nach unserer Überzeugung nicht allein auf die Deutsche Bahn beschränken, sondern müssen auch anderen Unternehmen, die auf der Schiene unterwegs sind, zugutekommen. Schließlich wird das Angebot auch durch einen intensiveren Wettbewerb besser.

Der Antrag auf Einführung einer verbindlichen Frauenquote soll vom Parteitag in eine Kommission verwiesen werden. Traut sich die CDU Gleichberechtigung nicht zu?

Quatsch! Die Union steht für Gleichberechtigung und wir müssen die Partizipation von Frauen dringend verbessern. Gerade deswegen wollen wir umfassend an dieser Frage in einer eigenen Kommission mit breiter Beteiligung der Partei an dieser Frage arbeiten. Der Bundesvorstand hat klar gemacht, dass wir zügig arbeiten und zum nächsten Parteitag Ergebnisse präsentieren werden.

Die Frauenunion schlägt vor, das bisher im zweiten Wahlgang zu umgehende Quorum verbindlich zu machen. Sind Sie dafür?

Ja. Ich möchte nicht, dass das bisherige Quorum so einfach wie bisher umgangen werden kann. Das werden in der Kommission besprechen. Und wir haben definitiv zu wenige Frauen in der Partei. Das muss sich ändern und daran arbeiten wir.

Und wie erreichen Sie die Jüngeren? Die Junge Union tritt sehr konservativ auf und als Fangruppe von Friedrich Merz. Ist das eine gute Idee?

Unsere Schüler Union fordert gerade, Cannabis zu legalisieren. Sie sehen, auch bei unseren jungen Mitgliedern sind wir Volkspartei. (lacht)

Unterstützen Sie die Schülerunion bei Ihrem Cannabis-Wunsch?

Nein.

Sie haben im Sommer Ärger gehabt wegen des Umgangs mit dem Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo. Haben Sie mittlerweile einen Rezo-Ersatz im Schrank?

Youtube funktioniert nicht nur als Show. Im Internet ist Authentizität zentral. Die Leute wollen sehen, ob jemand überzeugt von etwas ist und es erklären kann. Und ob er eine klare Meinung hat. Wenn die Argumente gut sind, brauchen wir keine Show und keine coolen Schnitte, nur eine klare Sprache.

Sie werden verantwortlich sein für den Wahlkampf. Wann können Sie loslegen?

Wenn es sein muss: Sofort! Aber um es noch einmal klar zu sagen: Wir stehen aus Verantwortung für unser Land zu dieser Koalition.