CDU-Funktionäre in Thüringen werben für Gespräche mit AfD

Anzeige

Anzeige

Erfurt. In einem gemeinsamen Schreiben haben 17 Thüringer CDU-Funktionäre nach der Schlappe ihrer Partei bei der Landtagswahl Bereitschaft zu Gesprächen mit der AfD im Freistaat gefordert. Der "Appell konservativer Unionsmitglieder in Thüringen" sei in CDU-Kreisen verbreitet worden, berichtete die "Ostthüringer Zeitung" am Montagabend.

Die Funktionäre empfinden es demnach als undenkbar, dass "fast ein Viertel der Wähler" in Thüringen "bei den Gesprächen außen vor bleiben soll". Damit wählten sie ganz ähnliche Worte wie der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Heym, der vergangene Woche mit Blick auf das Stimmenergebnis der AfD von 23,4 Prozent bei der Wahl gesagt hatte: "Man tut der Demokratie keinen Gefallen, wenn man ein Viertel der Wählerschaft verprellt."

In dem Papier wird die AfD laut der Zeitung zwar nicht ausdrücklich genannt, die Stoßrichtung scheint aber eindeutig. Auch einen konkreten Koalitionswunsch sollen die CDU-Funktionäre nicht formuliert haben. Eine Entscheidung dafür oder dagegen solle erst nach ergebnisoffenen Gesprächen gefällt werden, hieß es. Heym habe "die Situation treffend analysiert", zitiert die Zeitung weiter aus dem Papier. Deshalb erwarten die Unterzeichner des Appells, "dass der Landesvorstand sich zu ihm bekennt".

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Zu den Unterzeichnern gehören demnach der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Kellner und der ehemalige Landrat des Landkreises Schmalkalden-Meiningen, Ralf Luther. Die Unterstützer sollen überwiegend Vertraute von Heym sein.

Anzeige

Die Brandmauer nach Rechts kriegt in der Union immer und immer mehr Risse. Es wird Zeit, dass das gestoppt wird @akk. @CDU https://t.co/Y3Cdil1z49 — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) November 4, 2019

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer auf, einzuschreiten. Auf Twitter schrieb er an sie gewandt: "Die Brandmauer nach rechts kriegt in der Union immer und immer mehr Risse. Es wird Zeit, dass das gestoppt wird @akk."

Anzeige

Die Brandmauer nach Rechts kriegt in der Union immer und immer mehr Risse. Es wird Zeit, dass das gestoppt wird @akk. @CDU https://t.co/Y3Cdil1z49 — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) November 4, 2019

Die CDU war bei der Landtagswahl am 27. Oktober nach vorläufigem Ergebnis mit 21,8 Prozent nur noch auf Platz drei hinter der AfD gelandet. Heym kommentierte das mit den Worten: "Rechnerisch reicht es für ein Bündnis aus AfD, CDU und FDP. Ich finde, das sollte man nicht von vornherein ausschließen." Mehrere CDU-Politiker verlangten daraufhin Heyms Ausschluss aus der Partei.

Die Linke als Gewinner der Thüringer Landtagswahl sucht nach Wegen, damit Thüringen trotz fehlender Mehrheiten im Landtag eine stabile Regierung bekommt. Knapp eineinhalb Wochen nach der Wahl hat sie nicht nur ihre Wunschpartner SPD und Grüne zu Gesprächen eingeladen. Einladungen seien inzwischen auch an die Parteivorsitzenden der CDU und der FDP, Mike Mohring und Thomas Kemmerich, verschickt worden, sagte ein Sprecher der Linken auf Anfrage. Zunächst soll jedoch am Dienstag erneut über die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün in Erfurt gesprochen werden.

Nachdem sich die Vertreter von Linke, SPD und Grünen in der vergangenen Woche grundsätzlich auf ein Weitermachen verständigt haben, geht es nun um die weiteren Schritte. Offen ist auch, ob das Dreierbündnis, das seit 2014 zusammen regiert hat, formal in Koalitionsverhandlungen eintritt.

Video Regierungsbildung in Thüringen schwierig 1:26 min Keine rot-rot-grüne Koalition mehr in Thüringen - trotz eines historischen Ergebnisses der Linken bei der Landtagswahl. Wer wird jetzt in Erfurt regieren? © dpa

Trotz einer starken Linken von Ministerpräsident Bodo Ramelow hat Rot-Rot-Grün keine eigene Mehrheit mehr im Parlament. Es fehlen vier Stimmen. Erwartet wird deshalb eine Minderheitsregierung. Sie muss für ihre Projekte im Parlament um Stimmen werben von CDU und FDP, die nach dem vorläufigen Ergebnis hauchdünn die Fünf-Prozent-Hürde überwunden hat. Eine Zusammenarbeit mit der AfD als zweitstärkster Kraft im Landtag ist von allen anderen Parteien ausgeschlossen worden.

Anzeige

Von der FDP gebe es bereits eine Rückmeldung mit der Zusage für ein Gespräch. Dafür werde allerdings noch ein Termin gesucht, sagte der Sprecher der Linken. Von der CDU fehle bisher eine Reaktion. Vorgeschlagen worden seien Gespräche mit der Parteivorsitzenden der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, und Ramelow.

Die Linke war erstmals als stärkste Partei aus einer Landtagswahl hervorgegangen und hat nach den Worten von Ramelow den Auftrag zur Regierungsbildung angenommen. Mohring hat angekündigt, zumindest den Versuch für eine Vier-Parteien-Koalition von CDU, SPD, Grünen und FDP zu starten.

Die FDP muss derweil noch etwas bangen, ob sie den Einzug in den Landtag geschafft hat. Nach dem vorläufigen Ergebnis hatten die Liberalen die 5-Prozent-Hürde nur um fünf Stimmen übersprungen. An diesem Donnerstag will der Landeswahlleiter das amtliche Endergebnis vorlegen.

RND/dpa/cle