CDU-Chef Friedrich Merz – zum Start eine Satzungsänderung

Anzeige

Anzeige

Berlin. Über 100 Delegierte haben einfach nicht mitgemacht bei der Abstimmung, aber das Ergebnis war ohnehin keine Überraschung mehr: Nach dem Parteitag, auf dem Friedrich Merz vorletztes Wochenende zum CDU-Vorsitzenden gekürt worden war, folgte nun aus formalen Gründen eine Bestätigung per Briefwahl. Weniger Jastimmen als auf dem Parteitag gab es da für Merz – nämlich 837 statt 915.

Weil aber auch weniger Delegierte Nein sagten zum neuen Chef – 41 statt 52 – und die Zahl der bei der CDU nicht mitgezählten Enthaltungen sich erhöhte, fiel das Prozentergebnis dennoch besser aus als vor einer Woche: Mit 95,33 Prozent der Stimmen ist Merz nun zum CDU-Vorsitzenden gewählt, auf dem Parteitag waren es bei etwas höherer Wahlbeteiligung 94,62 Prozent.

Frust oder Selbstvertrauen

Anzeige

Ab sofort ist also Merz verantwortlich für die CDU, die seit der Bundestagswahl in den Status Oppositions­partei gewechselt ist. „Wir wissen, was wir vor uns haben“, sagte er. Er übernehme die CDU in einer schweren Zeit. Aber die Partei habe „ihr Selbstvertrauen nicht verloren“.

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Das gilt mit Sicherheit auch für Merz selbst, der demnächst auch noch den Fraktionsvorsitz übernehmen wird. Er hat so lange auf das zweite Amt bestanden, bis der bisherige Fraktionschef Ralph Brinkhaus vergangene Woche seinen Rückzug angekündigt hat, um der Union einen weiteren zermürbenden Personalstreit zu ersparen. Bitter hat Brinkhaus’ schriftliche Verzichtsankündigung geklungen. Merz stellt die Auseinander­setzung als umgängliche Debatte dar.

Der Kampf um den Fraktionsvorsitz

Anzeige

Man habe das Thema „kollegial besprochen“, sagt er. Schließlich wolle er ja, dass man sich weiter „in die Augen schauen“ könne. Brinkhaus‘ Fähigkeiten werde er weiter in Anspruch nehmen. Er habe ihm auch „zugesagt, dass wir natürlich an ihn denken, wenn wir demnächst Aufgaben zu verteilen haben“. Das allerdings kann dauern: Zurzeit gebe es keine offenen Positionen, sagt Merz. Ein Umschichten schließt er offenbar aus.

Die erste Veränderung, die der neue Parteichef für die CDU ankündigt, ist eine Satzungsänderung: Beim nächsten Parteitag im Herbst, der dann wie gewohnt in Präsenz stattfinden soll und nicht erneut digital, solle ermöglicht werden, dass auch Digitalparteitage künftig Sachentscheidungen treffen könnten.

Anzeige

Zu inhaltlichen Themen werde sich die CDU nach und nach äußern, sagt Merz. Nur so viel an diesem Tag: Die Ukraine-Politik der Bundesregierung sei mangelhaft. Und für Lockerungen der Corona-Maßnahmen sei es „derzeit zu früh“ – da ist er ganz bei der Ampelkoalition.

„Wir sind die spannendste Partei, die es derzeit gibt“, sagt der neue CDU-Generalsekretär Mario Czaja noch.