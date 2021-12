Friedrich Merz wird integrieren müssen in der CDU

Anzeige

Berlin. Er ist nun also wirklich wieder da: Im dritten Anlauf ist Friedrich Merz der Sprung ans die CDU-Spitze gelungen. Bei der Mitgliederbefragung genügte ihm dafür sogar die erste Runde: Die Basis stattete ihn mit einer absoluten Mehrheit aus, die Bestätigung durch den Parteitag im Januar ist nur noch eine Formalie.

Mit etwas Verzögerung übernimmt einer der größten parteiinternen Gegner von Angela Merkel deren Nachfolge, zumindest in der Partei.

Statt allerdings nach der Kanzlerkandidatur in einer Partei mit satter Mehrheit greifen zu können, muss sich Merz nun den Aufräumarbeiten nach einem Wahlabsturz widmen. Viel gibt es da zu tun: Die CDU muss organisatorisch wie inhaltlich neu aufgestellt werden, sie muss sich als Oppositionspartei etablieren und sich psychisch berappeln.

Ausgerechnet Merz, dem es nie gelungen ist, die Differenzen mit Merkel zu überwinden, ist also der neue Traumatherapeut der Partei. Wenn er erfolgreich sein will, wird er zusammenführen und integrieren müssen in der CDU. Wenn sich Merz in einen Machtkampf um den Unions-Fraktionsvorsitz stürzt, wird das schwierig. Und auch allein das Programm des ihm nahestehenden Wirtschaftsflügels zu verfolgen, wird nicht ausreichen.

In der Opposition ist es zwar einfacher als in der Regierung, 100-prozentige eigene Vorschläge zu propagieren – es sind schließlich keine Koalitionskompromisse mehr nötig. Aber dazu müssen die Lösungen erst einmal da sein. Die Beschwerden der Merkel-Kritiker krankten meist auch an der mangelnden Konkretion. Hinter der Forderung nach „CDU pur“ kam oft nicht mehr viel.

Seinen Fans galt Merz als Retter der CDU-Seele. Nun wird er beweisen müssen, dass er mehr ist als eine Projektionsfigur. Die Landtagswahlen im Frühjahr werden eine erste Klippe sein.