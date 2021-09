Von Kanada bis Portugal: So gehen andere Staaten mit Cannabis um

Uruguay war 2013 das erste Land der Welt, das den Besitz und Konsum von Cannabis vollkommen legalisierte. Seit 2017 sind auch Anbau und Verkauf geregelt: Wer volljährig ist und in Uruguay wohnt, kann nach Registrierung bis zu 40 Gramm monatlich in Apotheken erwerben. Zudem sind Cannabis-Clubs zum gemeinsamen Eigenanbau erlaubt.

Kanada legalisierte 2018 den Konsum von Cannabis als Genussmittel. Je nach Bundesstaat müssen Konsumentinnen und Konsumenten mindestens zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. In den USA ist Cannabis in 18 Bundesstaaten, darunter Kalifornien und New York, legalisiert. Personen ab 21 Jahren dürfen legal Cannabisprodukte erwerben und besitzen. Mit der Freigabe in weiteren Bundesstaaten wird gerechnet. Cannabis zum medizinischen Gebrauch ist in 36 Bundesstaaten legal.