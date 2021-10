Cannabis entkriminalisieren: Bund Deutscher Kriminalbeamter für Modellprojekte – unter Bedingungen

Anzeige

In die Debatte um eine Legalisierung von Cannabis könnte jetzt Bewegung kommen: Die Sondierungsparteien SPD, Grüne und FDP haben sich vor der Bundestagswahl für eine Legalisierung ausgesprochen und könnten dies in einer Ampelkoalition auch umsetzen. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter spricht sich zwar nicht für eine Legalisierung, wohl aber für eine Entkriminalisierung von Cannabis aus. Der Besitz und Konsum von Cannabis wäre dann keine Straftat sondern nur noch eine Ordnungswidrigkeit. „Ich kann mir ein ähnliches Vorgehen wie in Portugal vorstellen, wo mit Cannabis-Konsumenten gesprochen wird und sie Zugang zu Hilfsangeboten erhalten“, sagt der kommissarische Bundesvorsitzende Dirk Peglow dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Die Menschen wissen gar nicht, was sie für eine Cannabis-Mischung auf dem illegalen Markt kaufen. Das ist ein regelrechtes Überraschungspaket.“ Dirk Peglow, kommissarischer Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter

Eine Entkriminalisierung von Cannabis sei wichtig, weil die Androhung von Strafen bzw. die Strafverfolgung nicht die richtige Antwort auf ein solches Konsumverhalten sei. „Bislang konnte auch noch kein kausaler Zusammenhang zwischen polizeilicher Verfolgung und geringerem Konsum festgestellt werden“, betont Peglow.

Cannabis-Debatte: Modellprojekte nur unter bestimmten Bedingungen

Peglow hält Modellprojekte für sinnvoll, bei denen lizensierte Geschäfte Cannabis an Erwachsene abgeben. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen: „In den Abgabestellen muss es Präventionsgespräche geben, was man mit der Vergabe von Lizenzen verknüpfen kann, wie es zum Beispiel in Canada praktiziert wird.“ Dort müssen die Abgabestellen diese Gespräche auch nachweisen.

Die Abgabe von kontrollierten Cannabis durch lizensierte Verkaufsstellen sei auch im Sinne des Gesundheitsschutzes ratsam. „Die Menschen wissen gar nicht, was sie für eine Cannabis-Mischung auf dem illegalen Markt kaufen. Das ist ein regelrechtes Überraschungspaket.“ Die THC-Konzentration sei genauso unklar wie die mögliche Beimischung und Verunreinigung mit anderen Substanzen.

„Wir werden durch eine kontrollierte Cannabis-Abgabe nicht verhindern, dass die illegalen Drogenhändler ihr Geschäft aufgeben.“ Dirk Peglow, kommissarischer Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter

Apotheken hält der kommissarische Kriminalbeamten-Vorsitzende als Abgabestellen nicht als geeignet, da dort keine ausführliche Drogenprävention erfolgen könnten. „Es braucht geschulte Fachleute, die Konsumenten in den Abgabestellen aufklären“, sagte er im Gespräch mit dem RND. Die entsprechenden Präventions- und Beratungskonzepte müssen allerdings im Vorfeld noch festgelegt werden. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert daher eine Enquete-Kommission aus Experten, die sich auch damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen Cannabis kontrolliert abgegeben werden darf und welche Mengen.

Cannabis-Abgabe wird illegale Drogengeschäfte nicht beenden

Peglow betont, dass illegale Drogenhändler auch weiterhin verfolgt werden müssen, wenn es zu einer legalen, kontrollierten Abgabe von Cannabis kommt. „Wir werden durch eine kontrollierte Cannabis-Abgabe nicht verhindern, dass die illegalen Drogenhändler ihr Geschäft aufgeben“, sagt Peglow. Die Entkriminalisierung von Cannabis dürfe den illegalen Drogenhandel nicht legalisieren. „Was derzeit illegal verkauft wird, ist schädlicher als das, was kontrolliert herausgegeben werden könnte.“

Mit Blick auf Jugendliche gibt Peglow zu bedenken: „Cannabis ist eine gefährliche Substanz, die vor allem bei Jugendlichen zu nachhaltigen Gehirnschäden führen kann.“ Deshalb sei es wichtig, dass Jugendliche nicht zuhause Zugang bekommen. „Da ist es egal, ob 2 Gramm oder 20 Gramm Cannabis zuhause auf dem Tisch liegen“, macht er deutlich. Der Ersteinstieg des Cannabis-Konsums passiere oft in sehr jungen Jahren und sei unter Jugendlichen heute nicht mehr so außergewöhnlich wie früher.

Drogenprävention: Fortbildungen für Lehrkräfte verpflichtend

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter beobachtet, dass die Drogenprävention regional sehr unterschiedlich sei. Man brauche jedoch eine verbindliche Drogenprävention an allen Schulen in Deutschland, stellt Peglow klar. An vielen Orten würden die Präventionsarbeit bereits Kollegen der Rauschgiftkommissariate leisten, aber die hätten eigentlich ganz andere Dinge zu tun.

Bei der Drogenprävention durch Lehrkräfte gäbe es derzeit einen großen Flickenteppich in Deutschland. „Es ist sinnvoll, wenn die Kultusminister sich darauf verständigen, dass alle Lehrkräfte Seminare zu Drogenprävention besuchen müssen“, sagt Peglow dem RND.