Bürgerschaftswahl Hamburg 2020: Umfrage, Wahlkreise, Ausgangslage

Hamburg. Am kommenden Sonntag wählt Hamburg seine Bürgerschaft. Es ist die einzige Landtagswahl im Jahr 2020. Welche Parteien mit Gewinnen oder Verlusten rechnen müssen, wer die besten Chancen hat, Bürgermeister zu werden, und welche Themen den Wahlkampf dominierten, erfahren Sie in unserem Überblick.

Am Wahlsonntag finden Sie hier zudem alle Ergebnisse der Wahl sowie Grafiken zur neuen Sitzverteilung und einen Koalitionsrechner.

Hamburg wählt: Das ist die Ausgangslage

Seit 2015 regieren SPD und Grüne in einer Koalition. Bürgermeister ist seit dem Abschied von Olaf Scholz (SPD) im Frühjahr 2018 Peter Tschentscher (SPD). Es ist die derzeit einzige rot-grüne Landesregierung in Deutschland. Die SPD gewann die Bürgerschaftswahl 2015 klar, doch für eine absolute Mehrheit reichte es nicht mehr. Die Sozialdemokraten kamen auf 45,6 Prozent der Stimmen, die CDU auf 15,9 Prozent. Die Grünen erhielten 12,3 Prozent, die Linken 8,5 Prozent. Die FDP erreichte 7,4 Prozent, die AfD 6,1 Prozent.

Die jüngsten Umfragen vor der Hamburg-Wahl

Vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag in Hamburg liegt die SPD einer Umfrage zufolge weiter deutlich vor den Grünen. Weiter ergab ein am Donnerstag veröffentlichtes ZDF-Politbarometer „Extra“, dass die CDU bei der Abstimmung auf ein Rekordtief fallen könnte. Die FDP muss demnach um den Einzug ins Parlament bangen. Der Projektion zufolge kämen die Sozialdemokraten auf 39 Prozent, die CDU auf 12, die Grünen auf 24, die Linke auf 8,5 sowie die FDP auf 5 und die AfD auf 6 Prozent.

Bürgerschaftswahl Hamburg 2020: Stimmenanteile

Hinweis: Bei den verwendeten Daten handelt es sich um aktuelle Umfragewerte.

Bürgerschaftswahl Hamburg 2020: Sitzverteilung

Hinweis: Bei den verwendeten Daten handelt es sich um aktuelle Umfragewerte.

Koalitionsrechner für die Wahl in Hamburg

Hinweis: Bei den verwendeten Daten handelt es sich um aktuelle Umfragewerte.

Die Spitzenkandidaten in Hamburg

Bürgermeister Tschentscher soll die SPD auch in der nächsten Legislatur zur Regierung führen. Bei den Grünen tritt Katharina Fegebank als Bürgermeisterkandidatin an - eine Kampfansage an den Koalitionspartner SPD. Der Altonaer Bundestagsabgeordnete Marcus Weinberg führt die Hamburger CDU als Spitzenkandidat, Anna von Treuenfels-Frowein die FDP, Cansu Özdemir die Linken. Die AfD bietet ihren Landeschef Dirk Nockemann auf.

Die Themen im Hamburger Wahlkampf

Lange bestimmten die Themen bezahlbare Mieten, Klimaschutz und Verkehr den Wahlkampf. Auf den letzten Metern dann schlug eine eigentlich alte Geschichte hohe Wellen. Medien hatten über angeblich nicht eingeforderte Steuerrückforderungen gegenüber der im „Cum-Ex“-Skandal unter Verdacht stehenden Warburg Bank berichtet. Bürgermeister Tschentscher wies den Vorwurf der politischen Einflussnahme zurück.

Wann steht das Wahlergebnis der Bürgerschaftswahl fest?

Auf das vorläufige amtliche Ergebnis wird man bis Montagabend warten müssen. Denn nach Schließung der Wahllokale werden zunächst nur die Stimmen für die Parteien auf den Landesstimmzetteln ausgezählt, so dass am späten Sonntagabend nur die voraussichtliche Verteilung der 121 Bürgerschaftssitze auf die Parteien feststehen wird.

Video HSV oder St. Pauli? Fünf Fragen an Hamburgs Regierungschef Tschentscher 1:39 min Politiker mal ganz unpolitisch? Das geht. Wir haben Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher gefragt: HSV oder St. Pauli, Elbe oder Alster? © RND

Wie sich diese Stimmen auf die einzelnen Kandidaten der Landeslisten verteilen, wird bei einer erneuten Auszählung der Landesstimmzettel ermittelt, die zusammen mit der der Wahlkreisstimmzettel am Montagmorgen beginnt. Erst wenn das erfolgt ist, wird feststehen, welcher Kandidat in die Bürgerschaft einzieht und ob es bei den 121 Sitzen bleibt oder noch Überhang- und Ausgleichsmandate hinzukommen.

Wie viele Wahlkreise gibt es in Hamburg?

Insgesamt gibt es in Hamburg 17 Wahlkreise. Der größte ist Altona mit fast 99.000 Wahlberechtigten. Im kleinsten, Süderelbe, sind es knapp 52.000 Bürger. Das Wahlalter liegt bei 16 Jahren. Ein Kandidat aber muss schon 18 Jahre alt sein. Die 1283 Wahllokale haben am Sonntag in Hamburg zehn Stunden von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

