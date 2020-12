„Möchte eigentlich nur arbeiten“ – Bürger im Gespräch mit Steinmeier

Anzeige

Berlin. Birgit Brandtscheit spricht schnell, aber bestimmt. Sie hat nur wenig Zeit, aber eine Menge loszuwerden. Sie erzählt, wie manchmal Kinder vor der Tür stehen mit Tränen in den Augen und fragen, warum nicht? Während der Corona-Pandemie muss die Leiterin der Kindertafel in Zerbst wegen der Hygienevorgaben manchmal Kinder abweisen. Das Angebot, gemeinsam zu kochen, zu spielen und die schulische Unterstützung fällt für sie dann weg.

Brandtscheit ist eine von sieben Bürgerinnen und Bürgern, die Frank-Walter Steinmeier zu einem virtuellen Gespräch, der sogenannten „Bürgerlage” eingeladen hat. „Wir müssen unsere Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie weiter verstärken. Das gilt für die politischen Entscheidungen auf allen Ebenen. Das gilt aber auch für unser persönliches Handeln”, stellt der Bundespräsident zu Anfang klar.

Doch er möchte auch erfahren, wie sich die Bürgerinnen und Bürger in der Krise fühlen: „Die Lage des Landes, das ist die Lage seiner Menschen – ist das, was Sie umtreibt, was Sie erleben, was Sie denken.” Da der sonst übliche, direkte Kontakt zu den Bürgern ihm derzeit nicht möglich ist, will der Bundespräsident nun regelmäßig auf das Video-Format ausweichen.

Die Künstlerin Franziska Ritter etwa muss manchmal an das Wort “Ungleichheit” denken. Denn Kultureinrichtungen mussten schließen, gerade freischaffende Künstlerinnen und Künstler trifft die Krise hart. Um sie zu unterstützen hat sie eine Idee von vor der Krise in ein Projekt umgewandelt: Minikonzerte im 1 zu 1 Format. Damit konnten sie bereits über 100.000 Euro sammeln.

“Ich möchte eigentlich nur arbeiten und nicht mehr zu Hause sitzen”, sagt Stanislaw Majewski. Nach seiner Ausbildung in der Gastronomie wurde er nicht übernommen. Jetzt sucht er während der Krise Arbeit, um auch seine Familie finanziell unterstützen zu können. “Man fühlt sich ein bisschen hilflos”, sagt er.

Stillstand, den kennt auch Katrin Andres. Sonntags, da hat sie ihr Hotel geöffnet, für das To-Go-Geschäft. Die Betriebe in Freyung in Bayern wechseln sich mit dem Außerhausverkauf ab. “Es gibt viel Solidarität in unserer kleinen Stadt.”

Doch für sie ist die Krise nicht vorbei, wenn sie wieder öffnen können: Niemand hat bis zum Frühjahr gebucht. Sie und die ganze Familie haben keine Perspektive und keine Planungssicherheit. Ihnen bleibt nur das Warten auf die Novemberhilfen.

Jugendliche trainieren, das kann der Ehrenamtliche Norbert Vos in Stadtlohn gerade nicht. Aber für das Ferienlager im kommenden Jahr macht er schon Pläne. Er hat bemerkt, dass die Menschen die Gefahr durch das Coronavirus mittlerweile ernster nehmen: „Das Umdenken hat stattgefunden.”

Hygieneregeln machen viel Arbeit in der Pflege

Gleichzeitig ist die Krise für viele auch anstrengend – etwa für Gaby Weber aus Bremen, die als Pflegefachkraft arbeitet. Die Hygieneregeln machen ihr viel zusätzliche Arbeit und sie sorgt sich um den Besuch in der Pflegeeinrichtung zur Weihnachtszeit. Dort hat sie nun einmal mit der Risikogruppe zu tun und verzichtet selbst: „Ich persönlich habe meine Mutter seit März nicht mehr umarmt.”

Auch in der Schule ist Umarmen nun tabu. Grundschulleitern Maxi Brautmeier-Ulrich aus Paderborn steht vor der Herausforderung, die Kinder trotz der Pandemie in ihrer Emotionalität und in ihren sozialen Bedürfnissen aufzufangen. In ihrem Kollegium sei man sich einig, dass die Jüngsten den Präsenzunterricht brauchten. Doch sie findet auch, dass sie mit einer Verlängerung der Schulferien noch einmal umgehen können. „Das Problem ist ja, dass wir so lange durchhalten müssen.”

Die Lage im zweiten Lockdown ist anders, die Bedrohung durch das Virus viel realer – das wird in dem Gespräch deutlich. Gleichzeitig habe man jedoch auch ein großes Maß an Solidarität erlebt, sagt Steinmeier. Dafür seien auch seine Gesprächspartnerinnen und -partner Beispiele. „Wenn es etwas gibt, das man sich von diesem schwierigen Jahr 2020 wünschen kann, dass das nicht alles im nächsten Jahr vergessen wird und das wir viel von diesem Zusammenhalt in eine Zeit nach Corona hinüberretten.”