Bundeswehrverband-Chef: US-Abzugsplan erhöht Druck in Kabul

Berlin. Das Festhalten der USA am Abzug aus Afghanistan bis 31. August wird nach den Worten des Chefs des Bundeswehrverbands die Lage in Kabul noch schwieriger machen. „Das wird noch mal den Druck erhöhen“, sagte Verbandschef André Wüstner am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Er wies auch darauf hin, dass in der von den militant-islamischen Taliban übernommenen Hauptstadt auch andere Terrorgruppen zunehmend aktiv seien. Sie würden sicher versuchen, „nochmal auf sich aufmerksam zu machen“, wie er sagte.

Die Europäer merkten, dass sie nun kleinere Truppenteile für den Abzug vorbereiten müssten. Natürlich plane auch die Bundeswehr Optionen für einen schnellen Abzug. Sie müsse nun sehen, dass sie über den Flughafen noch so viele einheimische Helfer der Deutschen mit ihren Angehörigen herausbringe wie möglich und dass die Soldaten heil zurückkämen.

Danach müsse man sehen, dass man über Land, beispielsweise über die Nordgrenze, noch Leute herausbringe. Aber: „Wir wissen: Aktuell können wir nicht jedem helfen“, sagte Wüstner. „Alle Versprechen wird man nicht halten können.“

Ohne die USA nicht handlungsfähig

„Man muss Lehren ziehen aus diesem Fiasko“, verlangte Wüstner. Europa sei nicht handlungsfähig. Ohne die USA im Rücken sei „deutsche Politik, europäische Politik, nur Beobachter großer und tragischer Ereignisse“. „Das heißt, dass man sich in der nächsten Regierung Gedanken machen muss, wie man selbst eigene militärische Handlungsoptionen entwickelt. Und das bedeutet natürlich auch, endlich mal Worten auch Taten folgen zu lassen und Militär entsprechend zu befähigen.“